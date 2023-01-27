Украина стремительно опустошает артиллерийские арсеналы США, возможности быстро наполнить их - нет

Аргументы Недели → Армия 13+

27 января 2023, 17:37 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

Командование службы материально-технического снабжения Сухопутных войск США сообщило, что украинские военные сжигают больше 155-мм снарядов, чем американская военная промышленность может их произвести. Конгресс США принял закон на 2023 год о стимулировании производителей боеприпасов. Однако – или он не работает и деньги никто не выделил, либо сами промышленники не спешат увеличивать производство снарядов из опасения, что надобность в них скоро прекратится и они лягут мёртвым грузом на складах предприятий. А издержки производства американское правительство откажется компенсировать, такое уже случалось не раз.

Американские бизнесмены с великой осторожностью включаются в игры правительством США, поскольку знают, что оно их может «кинуть» в любой момент. Поэтому планы Пентагона, направленные на многократное увеличение производства 155-мм артиллерийских снарядов реализуются «с громким скрипом». А тем временем арсеналы Армии США (это наименование принадлежит американским сухопутным силам) стремительно пустеют. По признанию командования армейской службы тыла на Украину уже направлено больше миллиона артиллерийских боеприпасов. На самом деле, этот чиновник лукавит и сильно занижает объем поставки, всего Незалежная в 2022 году получила от Пентагона около 2 млн снарядов. Там есть нюансы, поскольку каждый вид вооружённых сил США — это самостоятельное предприятие со своим министром и системой обеспечения, поэтому главный армейский снабженец может и не знать всей картины.

Руководитель армейской службы МТО Дуг Буш заявил на пресс-конференции 25 января о намерении довести уровень производства артиллерийских выстрелов до 90 тыс. в месяц. И поскольку промышленники не спешат совать голову в гильотину, резко увеличивая изготовление боеприпасов, Армия США рассчитывает на лояльность лишь государственных предприятий. Представьте себе такие в Америке есть. Буш с разочарованием озвучил, что изготовление 155-мм снарядов «ведется почти исключительно только в одном месте — на заводе армейских боеприпасов в Айове», имея в виду государственное предприятие в Мидлтауне, штат Айова.

Буш также заявил, что ведёт работу с рядом частных компаний, увещевая их увеличить выпуск требуемой Киевом продукции. В частности, Армия пытается договориться с фирмой General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD OTS), чтобы та расширила производственные мощности на заводе артиллерийских боеприпасов в Скрэнтоне в Пенсильвании, который также является собственностью государства и отдан в концессию GD OTS. По словам Буша - Пентагон сделал заказ этой же компании на строительство ещё одного снарядного завода в Гарланде, штат Техас.

И уже есть ещё один контракт, заключённый между Армией США и компанией IMT Defense, чьи заводы расположены в Онтарио. Эта фирма должна изготовить большой объём снарядных гильз на сумму 391 миллион долларов. На этом достижения Армии США кончаются, а планов у неё – громадьё. Она рассчитывает довести уровень производства до 90 000 снарядов в месяц, при нынешних 14500.

Буш сам осознаёт несбыточность этой мечты и признал, что США в крайней спешке ищут подрядчиков за рубежом и в первую очередь взор обращён на Канаду. Но, при этом сам Буш признаёт: «Есть некоторый риск в том, что это наращивая производство, вы не можете точно гарантировать, каким будет спрос, но я думаю, что мы сможем договориться с Конгрессом». Он, верно, шутить изволит по поводу «договориться с Конгрессом». По всему выходит, что в случае, если надобность в снарядах резко пропадёт, правительство США просто откажется покупать у производителей эту военную продукцию и никакой арбитражный суд на свете его не заставит это сделать. Деньги будут потрачены причём большая часть из них – это банковские кредиты, а о прибыли бизнесменам придётся забыть и подсчитывать убытки. Правильно сказал персонаж голливудского блокбастера «Ограбление казино», которого играл Брэд Питт: «Америка – это не страна, а бизнес». Я бы добавит, что это грязный, очень нечестный бизнес.