Украине обещаны истребители F-16, чем это нам грозит

Аргументы Недели → Армия 13+

26 января 2023, 19:19 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Global Look Press

О возможной передаче американских одномоторных истребителей F-16 разговор ведётся так, будто этот вопрос уже решён. Информационную волну инициировал министр обороны Украины Резников, который первым приоткрыл занавес над темой, касающейся передачи Киеву истребителей четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon (боевой сокол).

Уже заявлено на самом высоком уровне, что следующий слёт натовских военных министров на американской авиационной базе в германском Рамштайне будет посвящён предоставлению Киеву F-16 Fighting Falcon (боевой сокол). Потенциал такого решения велик, этих машин произведено более 4600 штук, поэтому Киев может рассчитывать на солидную часть от этого числа. Самые древние модификации (АМ/ВМ) этого самолёта в ВВС США уже сняты с вооружения. Поэтому проблема ляжет на плечи тех клиентов американского военно-промышленного комплекса, чьи воздушные силы до сих пор эксплуатируют эту машину.

Пентагон наверняка заглянет на своё кладбище самолётов в Аризоне и постарается там подобрать те машины, что возможно восстановить.

В частности, готовность избавиться от своих «соколов» поколения 4 (ровно)выразили Нидерланды. А вместе с ними голландцы согласны отдать Незалежной ракеты «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM и набор ракет класса «воздух- поверхность».

Самонаводящиеся ракеты AIM-120 AMRAAM в варианте «B» поражают на максимальной дальности— 70 км, в варианте «С» — 110 км. Естественно, что их боевому применению будет способствовать американская спутниковая и воздушная разведка.

Главная проблема – у ВСУ нет возможности проводить подготовку лётного состава. Но, этим уже занимаются инструкторы в США, на это уже выделено Конгрессом 100 млн. долл. Срок обучения – три месяца. За этот период молодых, неопытных украинских пилотов вряд ли можно чему-либо качественно обучить.

С российской стороны сейчас в СВО задействованы истребители МиГ-31БМ, Су-30СМ и Су-35С, управляемые опытными лётчиками ВКС РФ, которые уже имеют боевой опыт. Не буду строить прогнозы, первые же столкновения в воздушных боях сразу всё расставит по своим местам. Кроме того, стоит учесть высокое качество и исключительную эффективность российских современных средств ПВО. Они точно не оставят истребителям F-16 шансов на выживание. Предвижу жуткую картину: земля Малороссии будет покрыта обломками американских истребителей.