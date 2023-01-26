Войска ВС РФ закрепились на окраинах Угледара

Аргументы Недели → Армия 13+

26 января 2023, 18:41

Фото: "АН"

Российские силы ворвались в Угледар и закрепилась на его окраинах. Сейчас они занимают данные районы и часть частного сектора города. Судя по всему, здесь скоро завяжутся уличные бои.

Советник Врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил: «Вошли и закрепились на окраинах (Угледара), тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать». Врио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, признал, что ВС РФ продвигаются вперёд в районе Угледара. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил прессе, что Угледар является важной части обороны ВСУ и его освобождение станет прологом к полной очистке ДНР от укронацистов.