Какие танки Киеву передадут уже в первом квартале этого года, как ВСУ смогут их использовать

Аргументы Недели → Армия 13+

26 января 2023, 18:03 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР, танк "Леопард -2", уничтоженный в Сирии

Пока есть данные о скором направлении Украине только немецких танков «Леопард2А6», для начала их будет всего 14 штук. Но, канцлер ФРГ Шольц уже заявил о намерении поставить Незалежной два батальона этих машин. Не секрет, что процесс передачи танков Киеву может затянуться, тем более если речь о технике, которую снимают с длительного хранения.

Чтобы ускорить появления танков «Леопард2А6» на украинском ТВД Берлин передаёт боеготовые машины, находящиеся на вооружении бундесвера. По сути, идёт разоружение военного ведомства Германии. Пока заявлено о передаче 14 машин. Их Киев по плану должен получить в марте. Но, в целом Берлин обещал передать до 80 танков Киеву. Всего ФРГ планирует передать Киеву 139 машин. Однозначно, вместе сними будет поставляться техническая инфраструктура и ремнаборы. Также роту более старых танков «Леопард2А4» обещала Киеву – Варшава. Эти машины скорее всего появятся на Украине в течение двух или трёх недель.

Остро стоит вопрос обучения экипажей. Возможно, какая-то часть украинских танкистов уже прошла переподготовку и в состоянии сесть в немецкие танки. Но, всё же, есть сомнения, что такое произошло. Даже если обучение проведено, без боевого опыта такие экипажи – это неквалифицированное пушечное мясо. Есть опасность, что они быстро погибнут, а ВСУ, следственно, дорогую технику потеряют. Поэтому подозреваю, что реально воевать на танках «Леопард2А6» будут немецкие экипажи, а на «Леопард2А4» - польские, во всяком случае это точно произойдёт на начальном этапе эксплуатации этих машин на украинском ТВД. В дальнейшем есть вероятность, что для ведения боевых действий на Украине пригласят греческих, испанских, португальских, румынских, марокканских танкистов или представителей других стран. Для техобслуживания машин наверняка задействуют или натовских специалистов, или таковых из стран партнёров альянса, на вооружении ВС, которых есть «Леопарды».

Решение о поставках немецких танков Украине было буквально продавлено через Бундестаг большинством депутатов из фракции Социал-демократической партии и от «Зелёных». Ранее верхушка немецких социал-демократов заявила о пересмотре отношения к России. Похоже, эта партия всё больше переходит на политическую платформу немецких национал-социалистов первой половины прошлого века. И это не мудрено, если учесть, что её лидер Шольц – внук эсесовского генерала, а он не единственный потомок тех нацистов, которые ныне имеют министерские портфели или заседают в Бундестаге.

Кроме Германии и Польши, свои танки намерены передать Киеву: Португалия, Канада, Финляндия и Нидерланды. Лиссабон намерен это сделать в течение 2-3 месяцев. Всё это так напоминает события нам известные, как Великая отечественная война 1941 -1945 годов и Отечественная война 1812 года. Мы, по сути, вновь наблюдаем начало нашествия объединённой Европы.

Есть опасность, что в боезапас танков «Леопард2», поставляемых Украине будут включены снаряды с урановыми сердечниками, их производство (а равно и других) Берлин планирует значительно увеличить. В Вене на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности российский представитель Константин Гаврилов заявил: «Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями. Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа».

Танковая масса не будет наращиваться украинскими войсками быстро, поскольку для её обслуживание нужна соответствующая инфраструктура, которую ещё предстоит создать в ВСУ. К тому же, сам процесс передачи танков займёт долгое время. Например, своё обещание Берлин сможет выполнить только к концу года. Американцы, например, сразу заявили, что смогут поставить свои «Абрамсы» - Незалежной лишь в следующем году. Получается, что вожделенные немецкие и американские танки Киев получит в нужном ему количестве – очень нескоро. А ВСУ запросили как минимум 400 машин.

Как украинские военные намерены использовать эти танки? Совершено точно, что беречь они их не будут. Небольшие танковые кулаки ВСУ сможет бросать в прорыв, в надежде пробить в обороне ВС РФ брешь, в которую затем будет вводиться мотопехота на лёгкой бронетехнике. Её задачей будет прорыв на оперативный простор и рассредоточение в нём малыми мобильными группами с выходом на максимальную глубину. А уже потом к передовым подразделениям планируется подтягивать пехоту на тяжёлых БМП и БТР с артиллерией и танками. Бесспорно, накачивание Западом Украины тяжёлой боевой техникой создаёт для российских военных дополнительную головную боль, но ВС РФ имеют в достаточном количестве и качестве противотанковых средств. Тем более, что реально насколько «Леопарды 2» эффективны можно проверить только на поле боя.