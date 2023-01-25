Украину накачивают тяжелым и дальнобойным оружием

Аргументы Недели → Армия 13+

25 января 2023, 19:29 Юрий Кнутов

Фото: Из личного архива автора

6 января 2023 г. США объявили о новом пакете военной помощи Киевскому режиму на общую сумму 3 млрд. долл. Ровно через две недели Вашингтон заявил о выделении еще одного транша на военные цели для Украины в сумме 2,5 млрд. долл. По своим масштабам принятые решения о военных поставках для ВФУ носят беспрецедентный характер. Их главная особенность - доминирование не оборонительных, а наступательных вооружений.

20 января 2023 г., на американской авиабазе Рамштайн (Ramstein) в Германии прошла 8-я по счету встреча контактной группы по Украине. Незадолго до ее проведения на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны-участницы Рамштайн-8 передать Украине любое вооружение, которое она сможет использовать.

На встрече контактной группы присутствовали представители почти 50 стран мира. Среди них 30 стран НАТО и более 20 стран – партнеры Североатлантического альянса. Это Австралия, Израиль, Иордания, Катар, Кения, Либерия, Марокко, Новая Зеландия, Тунис, Южная Корея и Япония. Встреча проходила как в очном, так и в онлайн формате. На закрытом заседании глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает «переломный момент» и пообещал, что поддержка Киева продолжится «столько, сколько потребуется». В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли подчеркнул, что «следующие две, три, четыре недели определят общий исход этой борьбы». Не упустил возможность показать свои амбиции и президент Зеленский. В своем видеообращении он провокационно заявил: «Кремль должен проиграть! В ваших силах сделать это «Рамштайном танков». Не спорить о количестве танков, но открыть поставки в принципе. Пусть следующие встречи на этой авиабазе войдут в историю как «Рамштайн F-16» и ракет дальнего радиуса действия».

Надо сказать, что призыв Зеленского в Рамштайне во многом был услышан. Практически по всем вопросам участники контактной группы достигли консенсуса, за исключением главной темы - о поставке тяжелых танков, на чем больше всего настаивал Киев. По инициативе Германии решение о переброске на Украину танков «Leopard-2» было отложено.

Формальным поводом стало нежелание Берлина напоминать о нацистском прошлом Германии. Реальная же причина кроется в погодных условиях, которые сделают тяжелую немецкую гусеничную бронетехнику неповоротливой, превратив ее из грозного оружия в обычные мишени для российских ПТРК.

Но уже через три дня под давлением Вашингтона, НАТО и Евросоюза Берлин всё-таки дал согласие на отправку на Украину 14 танков современной модификации «Leopard-2А6». Проукраинскую позицию открыто заняла министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Она заявила, что Германия не будет выступать против поставки на Украину танков «Leopard-2» из какой-либо третьей страны. Напомню, что для реэкспорта боевой техники немецкого производства требуется обязательное согласие Берлина. Всего Германия произвела 2516 танков типа «Leopard-2» различных модификаций, которые находятся на вооружении более чем 20 стран мира.

Основное внимание в ходе встречи контактной группы было уделено поставкам систем ПВО. Они необходимы Киевскому режиму для прикрытия военных объектов и объектов энергетической инфраструктуры. ФРГ обещала поставить зенитные установки «Gepard» и батарею ЗРК MIM-104 «Patriot». Нидерланды направят две пусковые установки «Patriot» с ракетами к ним. Италия и Франция передадут зенитный ракетный комплекс SAMP-T, который во Франции называют Mamba. В зависимости от типа ракет комплекс может поражать до 10 целей на дальности 30 км (ЗУР Aster-15) или 120 км (ЗУР Aster-30 км).

США для нужд ПВО Украины направят 8 ЗРК малой дальности типа Avenger (на базе ПЗРК Stinger) и зенитные управляемые ракеты для ЗРК NASAMS. Авиация Украины получит противорадиолокационные ракеты типа HARM, которые она чаще всего использует как ракеты «воздух-земля».

В пакет помощи Украине также вошли 59 БМП М2 Bradley, 90 БТР Striker, 53 колесные бронемашины с усиленной защитой от мин типа MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), 350 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости Humvee. Вместе с боевыми машинами пехоты Bradley США также поставят 590 ПТУР и 295 тыс. снарядов калибра 25-мм для пусковых установок и автоматических пушек, установленных на БМП. В комплект БТР Striker войдут 25 катков для разминирования.

Предусматривается дополнительная поставка боеприпасов различного назначения. Среди них ракеты для РСЗО HIMARS, 20 тыс. снарядов калибра 155 мм и 95 тыс. снарядов калибра 105 мм. Пентагон также направит на Украину 600 высокоточных корректируемых боеприпасов для орудий калибра 155-мм типа М982 Excalibur. Украинским вооруженным формированиям будут переданы 2 тыс. противотанковых ракет, почти 11,8 тыс. мин калибра 120 мм, противопехотные мины Claymoreb и более 3 млн. патронов для стрелкового оружия.

Поставки специальной техники включают в себя 6 командно-штабных машин, 22 тягача для буксировки гаубиц и 12 специальных машин для перевозки боеприпасов. Продолжатся поставки различного снаряжения включая приборы ночного видения. Надо сказать, что всего с начала спецоперации на Украине США предоставили ВФУ военную помощь на 26 млрд. долл.

Беря пример с Вашингтона, Лондон решил передать Киевскому режиму 14 танков Challenger-2, почти 30 САУ типа AS-90 калибра 155-мм, более 200 боевых бронированных машин, ПЗРК Starstreak. Польша направит для нужд ВФУ танки Т-72 и БМП, а также обучит личный состав управлять ими. Свою лепту внесет и Эстония. Она планирует поставить десять гаубиц Bofors FH70 калибра 155-мм и 10 гаубиц Д-30 калибра 122-мм, а также шведские ручные многозарядные гранатометы Carl-Gustav с комплектами гранат для них. Дания передаст Украине 19 французских САУ CAESAR, Швеция – БМП CV90 и САУ калибра 155-мм Archer. Канада предоставит Киевскому режиму ЗРК NASAMS и ракеты к ним.

Пока неясно, приняли ли страны НАТО решение о начале поставок новейших американских бомб GLSDB. Бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) разработаны американской компанией Boeing и шведской SAAB Group. Бомба представляет собой гибрид двигателя от ракеты типа М26 с кассетной боевой частью для РСЗО HIMARS и американской управляемой высокоточной планирующей бомбы малого диаметра GBU-39. GLSDB запускается с пусковых установок М142 HIMARS, М270 MLRS и MARS II как ракета. На высоте примерно 10 км двигатель отделяется, у бомбы раскрываются компактные крылья, и она, маневрируя, совершает управляемый полет на расстояние 110 км. Общая дальность полета с учетом времени работы двигателя от реактивного снаряда HIMARS составляет 150 км.

Наведение осуществляется вначале инерциальной системой, а затем включается система GPS, которая обеспечивает точность поражения до 5 м. В случае использования полуактивной лазерной головки самонаведения точность составляет до 1 м. Для уничтожения движущихся целей используется инфракрасная головка самонаведения. Вес боевой части – 93 кг.

Благодаря высокой скорости и большому количеству взрывчатого вещества бомба способна пробить бетонные перекрытия толщиной 90 см. Если ракеты HIMARS с высокой точностью поражают цели в ближнем тылу, то высокоточные удары ракетами GLSDB призваны поражать цели в дальнем тылу. GBU-39 имеет небольшую эффективную площадь рассеивания – не более 0,015 кв.м., что затрудняет ее обнаружение средствами ПВО. Стоимость одного боеприпаса относительно невелика - 40 тыс. долл. Для сравнения одна ракета ATACMS стоит более 1 млн. долл. Поэтому стрелять по бомбам GBU-39 из ЗРК средней и большой дальности слишком дорого. Для поражения GLSDB лучше всего подойдут ЗРПК «Панцирь-С» и ЗРК «Тор-М2».

После завершения встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн состоялось заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, на котором с очередным провокационным заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По итогам заседания он объявил об отсутствие разногласий с Германией по вопросу поставок танков «Leopard-2» на Украину. Руководитель МИД Германии Анналена Бербок на заседании Совета МИД стран Евросоюза подтвердила, что «Германия не блокирует экспорт танков Leopard». Боррель также отметил, что «Министры достигли политического соглашения по выделению Украине нового седьмого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро. Еще 45 миллионов будут выделены из Европейского фонда мира на тренировочную миссию для украинских военных… Общая военная помощь составит 3,6 миллиарда евро. При этом всего ЕС оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро, что делает нас важнейшими донорами Украины». Всего с начала СВО страны Евросоюза совместно выделили военную помощь Украине в сумме 10 млрд. долл. Кроме того, в текущем году ЕС предоставит Киеву кредит в 18 млрд. долл. со сроком погашения 35 лет и 10-летним льготным периодом.

Но дальше всех стран Запада пошли Нидерланды. По итогам встречи в Рамштайне Гаага заявила, что рассматривает возможность отправки на Украину истребителей F-16. Цель накачки Киевского режима тяжелым и дальнобойным оружием – эскалация боевых действий и их перенос вглубь территории России.