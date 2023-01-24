Стало известно о формировании ещё трёх новых бригад ВСУ

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24 января 2023, 21:30 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

Киев, похоже, основательно готовится к летней кампании 2023 года. Отсюда столь настойчивые просьбы Зеленского, обращённые к Вашингтону и странам НАТО о срочном предоставлении боевой техники, вооружений и боеприпасов Украине. Всё чаще звучат требования о передаче Незалежной американских истребителей F16.

По информации телеграм-канала «Рыбарь», на территории Днепропетровской и Запорожской областей идет формирование 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ.

В Одесской области создается 38-я бригада морской пехоты ВМС Украины.

Ранее сообщалось, что Киев завершает доподготовку как минимум шести бригад и не торопится отправлять их на фронт, видимо они должны послужить для других целей. На западе страны в Яворово проходят последний этап слаживания 47-я и 67-я механизированные, 3-я штурмовая и 77-я аэромобильная бригады. Эти соединения в значительной части будут оснащены и вооружены техникой и оружием недавно поступившими от стран НАТО. Кроме того сообщается, что на базе остатков националистического полка «Азов» (запрещён, а РФ, как террористическая организация) формируется 3-я отдельная штурмовая бригада особого назначения.

Также, в районе Черкасс, проходит доукомплектование 93-я бригада. Всего, похоже, речь уже идёт о подготовке 9 бригад.

Стоит ещё учесть, что в Германии началось формирование пехотные и моторизированных батальонов для ВСУ, что называется «под ключ», продолжается обучение украинских солдат в Испании, Бельгии, Британии, Польше и других странах НАТО.

Всего в совместных планах НАТО и ВСУ этого года подготовка резерва в составе трёх армейских корпусов, общей численностью 75 000 штыков.

В Вашингтоне и Киеве вновь говорят о возможности предоставления ВСУ американских истребителей четвёртого поколения F16.