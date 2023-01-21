Кадыров обозначил перспективы российского военного строительства

Аргументы Недели → Армия 13+

21 января 2023, 19:32 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: пресс-служба Главы Чеченской Республики

Развитее противотанковых средств уже сейчас оставляют мало шансов для бронированных машин – выжить в современном бою. Активное внедрение в военную практику высокоточных и барражирующих боеприпасов, со временем, завершит процесс выдавливания бронетехники из боевой реальности. Распутица, необходимость быстро преодолевать естественные водные преграды – поставит окончательную точку в судьбе тяжёлых бронированных машин. Им на смену придут низко летающие транспортные средства и легкие боевые внедорожники – амфибии, производство которых намерено организовать руководство Чеченской республики. Как прототип этой машины можно рассматривать чеченские боевые багги «Чаборз». И именно это направление развития боевой техники для пехоты обращено в будущее.

Опыт боевых действий на Украине показывает, что время танков, как рода войск уходит в прошлое. Больше нет примеров использования в прорыве оборонительной линии противника - бронированного кулака, сиречь – в бой не бросают танковые корпуса, дивизии или полки. Нет ни одного случая, когда в бой вступал даже танковый батальон в полном составе. Эти машины используют по одной, максимум в парах или тройках в качестве огневой поддержки действий пехоты, в качестве самоходной полевой артиллерии ближнего радиуса действия. В войнах будущего, похоже, танки или уйдут на второй план (будут применяться крайне редко, для защиты тыловых коммуникаций и объектов), или от них полностью откажутся. Та же участь со временем ждет тяжёлые боевые машины пехоты и бронетранспортёры. Из всего вышесказанного выходит, что нам уже сейчас необходимо смотреть в будущее. Пехоте нужны новые лёгкие маневренные средства передвижения способные преодолевать различные препятствия и бездорожье.

В идеале нужны низко летающие бронетранспортёры, поскольку технологи, необходимые для их появления – дело неопределённого будущего, для промежуточного этапа подойдут боевые багги- амфибии, вертолёт и конвертопланы. Для обеспечения их защиты от воздействия огня противника нужны разведывательные и роящиеся ударные беспилотники, высокоточные огневые средства и барражирующие боеприпасы.

Новые транспортёры необходимо будет вооружить компактными поражающими системами, в том числе крупнокалиберными пулемётами или автоматическими пушками малого калибра, самонаводящимися ракетами с осколочно - фугасными и бронебойно-зажигательными боеголовками. Первые предназначены для поражения пехоты, вторые – для ликвидации бронетехники и фортификации противника.

Вернёмся к чеченскому проекту нового боевого транспортёра, которому уже дано наименование «Джихад - машина». Пусть читателя это не смущает. Запад скинул маску и показал свою истинную личину сатанизма (сиречь - вселенского зла). Они навязывают нам чуждую для нас- россиян культуру. Справедливо сказано, что Россия ведёт Священную войну против западного сатанизма. В ней братьями по оружию являются все конфессии в том числе и православные и мусульмане. А в Исламе «Джихад» — это и есть Священная война.

Вернёмся к лёгким транспортёрам будущего. Особо важным является их вооружение и оснащение средствами связи и наблюдения за полем боя, а также средствами опознавания «свой-чужой» это, во-первых. Важны также сами боевые порядки, точнее использование в их составе: техники, выполняющей весь спектр задач обеспечения боя: службы МТО, системы разведки, мобильные РЛС, системы управления боем, артиллерийские самоходные установки (которые значительно будут отличаться от современных) различного радиуса действия и прочее, это, во-вторых.

Эффект от применения лёгкой техники может быть достигнут только в том случае, когда боевые порядки врага будут просматриваться средствами нашей разведки на всю их глубину, и в таком же ключе должны будут работать наши средства поражения, уничтожая живую силу и боевую технику неприятеля. Бронирование у этих машин будет минимальное, основную защиту пехотинец будет носить на себе.

Ещё раз повторю, сами транспортёры для пехоты необходимо вооружать не только автоматической пушкой, имеющей в своем возимом боезапасе патроны с самонаводящимися пулями, но пакеты с ракетами оснащёнными ГСН, пакеты с барражирующими боеприпасами и разведывательными дронами. Средства связи, должны охватывать весь личный состав, а использование искусственного интеллекта (ИИ) позволит передавать команды точно по адресу сверху - донизу. Избежать потерь от дружественного огня поможет система распознавания «свой-чужой» опять же с помощью ИИ. Возрастёт роль радиоэлектронной борьбы и кибератак на средства связи и сети управления врага.

В боевых порядках подразделений, частей и соединений будет своё место у различных систем ПВО/ПРО, самоходных РСЗО, которые смогут отстреливать барражирующие боеприпасы на ближнюю, среднюю и дальнюю дистанции, что позволит накрыть огнём всю глубину боевых порядков противника и не даст возможности неприятелю использовать свои технику и вооружения. На оперативном уровне будут работать системы уничтожения и подавления спутниковых группировок врага и его космического оружия. Я описал, только ту часть общевойскового боя, которая относится к задачам Сухопутных сил. Но, как показывает практика – уже современное вооружённое противостояние носит межвидовой характер. Войны будущего придётся вести одновременно во всех пяти доменах: на суше, в воздухе, в море, в космосе и в киберпространстве.

Так что, решение, принятое Рамзаном Кадыровым - создавать новые лёгкие мобильные транспортные средства можно назвать шагом в будущее нашего военного строительства.