Аргументы Недели → Армия 13+

21 января 2023, 16:56

Фото: Аргументы недели

Телеграм-канал WG сообщил, что на херсонском направлении активизировалась работа российской артиллерии. Под огнём кроме областного центра оказались Розлив, Благовещенское, Ингулец, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Республиканцу и Качкаровка. ВСУ нанесли удары по Голой Пристани, Алёшки, Казачьему Лагерю, Каховке. Можно сказать, что обстрелы с обеих сторон практически симметричные.

На запорожском направлении российские войска атакуют в районе Степного и Малой Токмачки, пытаясь выйти к Орехову с запада и юго-востока. По самому городу била артиллерия. Также Вооружённые Силы РФ обстреливали Белогорье, Чаровное, Гуляйполе, Малиновку и Ольговское. ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку.

На угледарском участке российские войска предприняли попытку атаки на Новосёлку. Чуть восточнее обстреляли Нескучное, Времивку и Большую Новосёлку. Под огнём также оказалась Золотая Нива и сам Угледар.

На донецком фронте продолжаются бои в западной части Марьинки. Они носят встречный характер. Российские войска атакуют в районе Водяного. По укрепрайонам ВСУ в Красногоровке и Авдеевке бьёт артиллерия. Украинская армия, со своей стороны, обстреливает Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

К югу от Бахмута ЧВК «Вагнер» штурмует Дылеевку и Белую Гору. А к юго-западу от города пытается прорваться в Ивановское.

Артиллерия ВСУ бьёт по Курдюмовке и Клещеевке. Также ЧВК «Вагнер» пытается атаковать на восточных окраинах самого Бахмута. К северу от города она штурмует Красную Гору. Причём, с двух направлений: юго-востока и востока. К северу от Соледара «оркестранты» ведут наступательные действия в районе Краснополовки. Российские войска вновь атакуют в направлении Верхнекаменского.