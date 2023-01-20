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Аргументы Недели → Армия 13+

НАТО сосредоточилась на обучении украинских офицеров ротного и батальонного звена

, 19:50 , Специальный корреспондент

НАТО сосредоточилась на обучении украинских офицеров ротного и батальонного звена
Фото: Из личного архива автора

В сети появилась информация о том, что на минувшей неделе начался учебный процесс у второй очереди украинских командиров среднего звена сил территориальной обороны ВСУ. Первый прошел в ноябре-декабре 2022 года.

Курс рассчитан на семь недель, в течение этого времени 90 командиров рот, взводов и офицеров штабов батальонов украинских сил территориальной обороны будут учиться организации военных действий и руководству боем. Методики, используемые в данном курсе, являются образчиками стандартов НАТО, с учётом опыта боевых действий на украинском ТВД.

Всего планируется, что обучение пройдут до 600 украинских командиров среднего звена.

Ранее отмечалось, то ВСУ испытывают острую нехватку младших офицеров, практически не кому командовать взводами и ротами. А также шла речь о крайней некомпетентности командиров батальонов и НШБ в структурах территориальной обороны Украины. Учитывая это военное руководство США и НАТО решили организовать подготовку командиров соответствующего уровня. Трудности в частности возникают в выстраивании взаимоотношений между молодыми офицерами и мобилизованными солдатами, имеющими больший чем у командиров возраст и жизненный опыт.

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