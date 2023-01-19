Стратегический подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» совершил переход на Северный флот

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19 января 2023, 17:57

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» совершил переход из Белого в Баренцево море. Корабль прибыл к причалу в главную базу Северного флота - Североморск.

На Северном флоте экипаж подводного крейсера пройдёт цикл боевой подготовки и сдаст необходимые курсовые задачи. После завершения курса подготовки корабль отправится к месту постоянного базирования на Тихоокеанском флоте.

РПКСН «Генералиссимус Суворов» построен на производственном объединении «Севмаш» - центре атомного подводного судостроения в городе Северодвинске Архангельской области по модернизированному проекту «Борей-А». Корабль относится к четвёртому поколению атомных подводных лодок, оснащён современным ракетным и торпедным оружием, комплексами радиотехнического, гидроакустического вооружения и навигации. Характеризуется малошумностью и низкой акустической заметностью. Главное оружие подводного крейсера – межконтинентальные баллистические ракеты морского базирования «Булава».

Военно-морской флаг на крейсере был поднят 29 декабря 2022 года в ходе комплексной торжественной церемонии приёма в состав ВМФ России новых кораблей, проходившей под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ – Президента России Владимира Путина.