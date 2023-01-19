Священное омовение в иордани проходит у Главного храма Вооруженных сил РФ в Кубинке

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19 января 2023, 17:52

Фото: Минобороны РФ

Традиционные Крещенские купания начались у Главного храма Вооруженных сил России в Кубинке, для омовения подготовлены 14 купелей, рассказали журналистам в Минобороны РФ. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Для того, чтобы омовение могли совершать сразу несколько человек, было подготовлено 14 купелей в виде креста. Возле купелей оборудованы палатки, в которых купающиеся могут погреться и выпить чай.

Там также отметили, что в честь Крещения, одного из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников, в 8:00 мск состоится праздничная литургия. Службу возглавит митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност. Набрать освященную воду в Главном храме Вооруженных Сил России и окунаться в крещенскую купель можно будет до исхода дня.

В зимние дни на Соборной площади продолжается фестиваль «НАША ЗИМА», в рамках которого для посетителей организовано несколько бесплатных зон отдыха - тюбинговый спуск длиной около 60 метров, ледовый каток площадью 5,5 тысяч квадратных метров, а для обеспечения питания работает множество точек питания. На сегодняшний день фестиваль посетили более 220 тыс. человек. Также гости могут посетить мультимедийный музей «Дорога памяти».