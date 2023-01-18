Спецназ США занялся разработкой совершено бесполезного для них самоходного 120-мм миномёта

Аргументы Недели → Армия 13+

18 января 2023, 17:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

На полигоне военной базы Форт-Брегг (штат Северная Каролина) 3-я группа воздушно-десантной армейского спецназа испытывает новую самоходный 120-мм миномёт, который предназначен для использования силами специальных операций США. Об этом пишет специализированное американское издание Army Times. Совершено непонятно, зачем армейскому спецназу США нужен такой демаскирующий их самоходный миномёт.

В пресс-релизе 3-й группы армейского спецназа указано: «Текущий проект исследований и разработок (новой платформы для мобильных миномётов – ред.) длился два года и вскоре позволит модернизировать возможности огневой мощи на поле боя».

Так на всякий случай сообщаю, что 3-я воздушно-десантная группа спецназа состоит из четырёх батальонов, предназначена для ведения боевых действий нетрадиционными (партизанскими и контрпартизанскими) методами, короче - её специализация - гибридные войны. Она кроме прочего занимается подготовкой антиправительственных сил в странах, где правят режимы враждебные США. Её деятельность была отмечена во Вьетнаме, на Ближнем востоке, в Африке и на островах Карибского моря.

Поясняю, 3-я группа спецназа испытывает систему в партнерстве с компанией Elbit Systems of America, которая производит 120-мм минометные системы вооружения в Форт-Уэрте, штат Техас. Контракт на разработку вышеупомянутой лёгкой самоходки был заключён ещё в 2016 году. Тестируемый спецназовцами 120-мм миномёт получил наименование «Sling» (праща)и находится на завершающей стадии разработки, доводится до технический требований заказчика. В качестве мобильной платформы используются внедорожные колёсные машины в формулу 4Х4, в совокупности шали и миномёт называют Elbit, Sling.

На перевод миномёта из походного в боевое состояние требуется от 30 до 60 секунд, максимальная скорострельность 16 выстрелов в минуту, максимальная дальность ведения огня – 7,3 км. Мягко говоря, показатель не впечатляют вообще. Непонятно зачем потребовалось тратить уйму денег и времени на разработку этой в целом не совершенной штуковины. Для работы спецназа можно использовать обычный 120-мм миномёт, возимый на любом гражданском внедорожнике, так чтобы не привлекать к себе внимание. Скорость перевода орудия в боевое состояние будет та же, а скорострельность зависит од навыков расчета. Например, миномётчики РККА в годы Великой отечественной войны пока первый снаряд ещё летел в воздухе успевали послать по намеченной цели ещё 36 других. А это намного быстрее чем 16 выстрелов в минуту.