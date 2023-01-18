Российские истребители патрулирующие небо над зоной СВО сбивают все самолёты украинских ВВС

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18 января 2023, 16:37

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации уточнил при каких обстоятельствах был сбит украинский штурмовик Су-25 входе проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С ВКС России в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет украинских воздушных сил.