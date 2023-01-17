Над Северным Ледовитым опять пролетели российские «белые лебеди»

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов.
Стратегические самолёты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, - уточняет военное ведомство РФ.