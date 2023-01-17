ВС РФ получат новый импульс развития, с учётом возрастающих военных угроз и того факта, что страна проводит СВО

Аргументы Недели → Армия 13+

17 января 2023, 19:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Сергей Шойгу поведал общественности о грядущих переменах, которые касаются военного строительства. Судя по всему, один Западный военный округ будет преобразован в два: Московский и Ленинградский, что бесспорно связано с осложнившейся обстановкой на российском западном стратегическом направлении. Также будут перекраиваться зоны ответственности всех округов. Численность военнослужащих в ВС РФ увеличится до 1,5 млн. И в планах, начертанных на период с 2023-й по 2026-й год значится серьёзное усиление боевой составляющей всех видов и родов ВС, в их числе ВМФ, ВКС и РВСН.

По идее, чтобы не перегружать бюджет страны, численность ВС не должна превышать 1% от численности населения. Оптимально, чтобы вооружённые силы по штатному составу всё же не выходили за пределы 0,3%. Однако в нашей стране традиционно эти пропорции не выдерживаются. Численность Вооружённых сил СССР в 1989 году составляла 4, 258 млн штыков, плюс к тому, внутренние войска МВД СССР и пограничные войска КГБ СССР насчитывали примерно 400 тыс. штыков. Это при общей численности населения страны 286,7 миллиона человек. То есть ВС составляли порядка 1,49%. При этом армия смотрелась чрезмерно раздутой. Сейчас речь идёт об увеличении численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, если взять за основу официальную демографическую информацию, согласно которой у нас население насчитывает 146 980 061, пропорция составит 1,02%, можно сказать, что за пределы нормы это число не выходит. Но, как ни крути из качественной рамки армии, что предписал Александр Суворов мы явно выпадаем. А великий полководец настаивал на том, что необходимо воевать не числом, а умением. То есть отказ от высокопрофессиональной, хорошо оснащённой и подготовленной для ведения боевых действий во всех пяти доменах компактной армии наше военно-политическое руководство отказалось. Не будем давать этому оценку, поскольку нынешняя ситуация явно не способствует сохранению некогда сформулированной концепции о высокомобильной компактной армии. Стоит также учесть, что к 1945 году численность ВС СССР составляла 11, 3 млн. штыков, при населении 159,5 млн человек, то есть - 7,08%. Принятие актуального решения об увеличении численности ВС РФ похоже делалось на основе понимания, что сейчас страна фактически находится в состоянии войны.

Боевые действия в ходе СВО в общем показали, что страна не готова иметь компактную армию, в силу технологических, экономических и других проблем. Поэтому была проведена частичная мобилизация, скорее всего нечто подобное придётся провести ещё не раз. В добавок ко всему, выявилась острая необходимость внести изменения в планы руководства Страны и МО РФ, связанные с военным строительством. Совершено очевидно, что подавляющая часть этих планов не может быть обнародована, поскольку данная информация относится к категории важной государственной тайны. Поэтому общественность узнала лишь про верхушку айсберга, но и это стало поводом для горячего обсуждения в Думе, СМИ и в приватном общении граждан.

Начнём по порядку. Ранее, ещё в декабре, Сергей Шойгу заявил, о необходимости увеличить численность ВС до 1,5 млн. В том числе уровень контрактников должен быть доведён до 695 тыс. На конец 2022 года численность военнослужащих в ВС РФ чуть зашкаливала за 1 млн. С первого января сего года она согласно уже существующего Указа президента должна быть увеличена до 1 150 628 штыков. И них 521 000 приходится на контрактников.

Значительные изменения в военном строительстве страны рассчитаны на реализацию в период с 2023-го по 2026 год. За это время планируется сформировать два новых военных округа: Московский и Ленинградский. Судя по всему, с утратой одного прежнего то есть - Западного. Его сохранение фактически невозможно, поскольку на его базе создадут два новых оперативно-стратегических объединения. Получается, что число военных округов увеличится только на единицу.

Естественно, перекраивать будут все округа и сухопутную составляющую Северного флота.

Далее, в планах – есть намерение создать армейский корпус в Карелии, с прицелом, что Финляндия и Швеция готовятся вступить в НАТО. Семь мотострелковых бригад преобразуют в дивизии. И понятно – почему, необходимо укомплектовать ещё один округ. Кроме того, будут созданы три новых мотострелковых и две десантно-штурмовых дивизии. Помимо этого, министр озвучил намерения сформировать пять артиллерийских дивизий (возможно на базе уже существующих бригад и полков, но не исключено, что речь идёт о новых соединениях). Это тоже объяснимо с учётом боевого опыта, приобретённого в СВО, где артиллерия весьма востребована и её роль с развитием событий только повышается. Министр ранее заявлял о необходимости развернуть пять бригад морской пехоты до уровня дивизий, а ВКС усилить девятью новыми авиационными полками и шестью бригадами.

В Минобороны пояснили, что для реализации всего вышеизложенного создаётся комплексный план, который предусматривает синхронизацию выполнения ГОЗ и создания необходимой инфраструктуры для размещения и обучения войск с наращиванием мощи Вооружённых сил. И понятно, что изменения призывного возраста учитываются этим планом. Военному ведомству предстоит очень серьёзно потрудиться поскольку предстоящие реформы в военном строительстве требуют решения широкого спектра задач: от работы военкоматов, размещения личного состава, подготовки учебной базы, выработки новых методик, на основе полученного боевого опыта, до совершенствования всего объема деятельности, связанной с материально техническим обеспечением действующей части армии и ВС в целом. Отдельное внимание уделяется подготовке офицерских кадров, поскольку от компетентности командиров зависит успех на поле боя. А это значит, что число военных учебных заведений будет увеличено. Учитывая ожидаемые изменения в военном строительстве – бюджет МО РФ также должен быть значительно увеличен.