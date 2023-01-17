Артиллерия ВС РФ нанесла мощный огневой удар по трём бригадам ВСУ и одному полку НГУ в районе Лимана

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17 января 2023, 16:55

Фото: Минобороны РФ

Глава ДИМК МО РФ сообщил, что на Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов ДВУРЕЧНАЯ, ТИМКОВКА, ИВАНОВКА Харьковской области и НОВОСЕЛОВСКОЕ Луганской народной республики.

В районе населенного пункта ЛИМАН ПЕРВЫЙ Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника составили более 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа. На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий мотострелковых подразделений и огня артиллерии Центрального военного округа по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 15-го полка национальной гвардии в районах населенных пунктов ГРИГОРОВКА, СЕРЕБРЯНКА Донецкой народной республики и западнее населенного пункта ЧЕРВОНАЯ ДИБРОВА Луганской народной республики уничтожено свыше 70-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжали наступательные действия. За сутки уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта ЗОЛОТАЯ НИВА и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта ПРЕЧИСТОВКА Донецкой народной республики. Также, севернее населенных пунктов ЛЕВАДНОЕ и ВЛАДИМИРОВКА Донецкой народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта ВЕЛИКИЙ БУРЛУК Харьковской области, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98-ми районах.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: гаубица «Краб» польского производства в районе населенного пункта ПЕСЧАННОЕ Харьковской области; самоходная гаубица М109 «Паладин» производства США и боевая машина РСЗО «Град» в районе населенного пункта ЛОЗОВАЯ Харьковской области; гаубица Д-20 в районе населенного пункта ТЕРНЫ Донецкой народной республики; две гаубицы «Гиацинт-Б» в районе населенных пунктов МАРЬИНКА и ОРЛОВКА Донецкой народной республики; две самоходные гаубицы «Акация» в районах населенных пунктов НЕВСКОЕ Луганской народной республики и ПРЕОБРАЖЕНКА Запорожской области; а также пять гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов ЗМИЕВКА, НОВОКАИРЫ Херсонской области, СОФИЕВКА Донецкой народной республики и города ОРЕХОВ Запорожской области.

Кроме того, уничтожены четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: две станции AN/ТPQ-50 в районах населенных пунктов МЫЛОВОЕ и ДУДЧАНЫ Херсонской области, одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в районе населенного пункта УГЛЕДАР Донецкой народной республики, и одна американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе населенного пункта СЕНЬКОВО Харьковской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов КРЕМЕННАЯ Луганской народной республики, НИКОЛЬСКОЕ и ПЕТРОВСКОЕ Донецкой народной республики. Перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов УДЫ Харьковской области, СМОЛЯНИНОВО Луганской народной республики, города ДОНЕЦК и ХАРЦЫЗСК Донецкой народной республик. В районе населенного пункта РАДЕНСК Херсонской области сбита противорадиолокационная ракета «HARM» производства США. В районе города БЕРДЯНСК Запорожской области сбита украинская баллистическая ракета «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронированных машин, 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8081 единица специальной военной автомобильной техники.