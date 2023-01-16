США занимаются милитаризацией Японии, и готовят её к войне с Россией

Аргументы Недели → Армия 13+

16 января 2023, 19:21 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

Проведение контактов между Японией и США в последнее время не могут не настораживать. Америка явно давит на Токио, подталкивая его к милитаризации. Уже достигнута договорённость о развёртывании новых береговых ракетных комплексов на японских островах, направленных против России. Кроме того, Токио запланировал увеличение военного бюджета страны до 2% от ВВП. В следующую пятилетку Япония потратит на военные нужды дополнительные 992 млрд долл. В течение ближайшего десятилетия Токио намерен создать 130 новых складов для хранения военного имущества.

Нынешняя активность в военно-техническом сотрудничестве США и Японии не может не вызывать беспокойство России, поскольку известны реваншистские настроения в Стране Восходящего солнца. Помимо открытых претензий на четыре российских острова южной части Большой Курильской гряды, Япония рассчитывает получить долю водных промысловых пространств в Охотском море. Их также интересует южная часть Сахалина с его береговой линией, в первую очередь Анивская бухта. Впрочем, не исключено, что Токио претендует на весь остров с его природными богатствами, месторождениями газа, нефти и других полезных ископаемых. Японию интересуют также водные районы, прилегающие к Курильской гряде с востока. Они славятся как рыбные и крабовые угодья.

США в первую очередь кровно заинтересованы в том, чтобы закрыть выход в Тихий океан из Охотского и Японского морей для надводных и подводных кораблей ТоФ РФ. Кроме того, Пентагон рассчитывает на проникновение своих военно-морских сил в Охотское море и оборудование в нём подводной систем разведки, а возможно рассматриваются возможности минирования его акватории. На российский Дальний Восток и Чукотку - Штаты уже давно «положили глаз». А по поводу их желания отобрать у РФ остров Врангеля в Вашингтоне уже говорят более чем открыто, почти в ультимативной форме. Если этот кусок суши окажется в руках американцев – российский Северный морской путь будет наглухо заперт. Кроме прочено, создание зоны напряжённости для России на Дальнем Востоке, по мнению руководства США, заставит Москву оттянуть часть военных сил и средств в этот регион, что может стать причиной ослабления группировок российских войск на западе РФ, в том числе и в зоне проведения специальной военной операции. Таким образом Вашингтон стремится помочь Украине и подталкивает её к более активным военным действиям против России.



Для увеличения давления на Россию с Дальнего Востока Вашингтон намерен и дальше стимулировать милитаризацию Японии и внушает ей всячески, что в случае реваншистских военных действий со стороны Токио против РФ – Страна восходящего солнца получит всестороннюю поддержку США. Чтобы не привлекать чрезмерного внимания к вышеочерченной проблеме, американское правительство, указывает, что всё делается, в первую очередь, для противодействия Северной Корее и Китаю. Этот маневр нам уже знаком.

Численность сил самообороны Японии 247 154 человек, включают три вида: Сухопутные силы, ВВС и ВМС. Численность сухопутных войск 151,641 человека организационно включает пять армий. На вооружении состоят: около 600 танков Тпи10, Тип74, Тип 90; около 300 различных БМП; порядка 2622 БТР; около 330 САУ; порядка 340 буксируемых орудий, около 100 РСЗО м270, около 1200 минометов разных калибров и в пределах 3340 противотанковых комплексов, береговых ракетных комплексов порядка сотни, около 370 ЗРК, порядка 500 ударных и транспортных вертолётов, прочая техника и стрелковое вооружение. Большую часть оружия и техники японцы производят сами.

ВМС Японии численность личного состава не превышает 50 тыс. человек. В боевом корабельном составе: четыре авианесущих эсминца, с авиагруппами состоящими из вертолётов, конвертопланов и самолётов F-35В (с вертикальным взлётом и приземлением); 10 ракетных эсминцев, два из них – учебные; 28 эсминцев; 8 фрегатов; 22 дизельных подводных лодки; катера и суда обеспечения. Воздушная составляющая японских ВМС имеет на вооружении 256 различных самолётов и вертолётов.

Численность ВВС Японии чуть превышает 47 тыс. чел. На их вооружении около 760 различных самолётов и 56 вертолётов.

На островах до сих пор находится очень крупный (численностью около 48 тыс. в/с) оккупационный военный контингент США. Штаб 7-го флота ВМС США базируется в порту Йокосука, близ Токио. Значительная часть сил этого военно-морского объединения, а также войск прямого подчинения Индо-тихоокеанскому командованию ВС США разбросана по базам «Мисава», «Йокота», «Атцуги», «Йокосука», «Ивакуни» на сотрове Хонсю; на «Сасебо», остров Кюсю и на Окинаве в портах «Кадена» и «Футемма». Кроме кораблей и береговых служб 7-го флота, на островах располагается два авиакрыла американских ВВС и контингент корпуса морской пехоты.

Отмечается активность в американо-японских контактах на самом верхнем уровне, а также среди министерств обороны и дипломатических ведомств. Ведутся переговоры, стимулирующие Японию на агрессивные действия против России. В том числе речь идёт о пятом пункте союзнического договора между США и Японией о поддержке Штатами последней в случае угрозы её территориальной целостности и суверенитету (впрочем, о суверенитете Станы Восходящего солнца можно говорить как о чём-то виртуальном).

Тем ни менее, работа по милитаризации японских островов идёт полным ходом. США проводят замену старых самолётов четвёртого поколения 18-го авиакрыла (базирующегося в Кадене) на новые машины поколения 4++ и 5. Кроме того, реджимент (полк) КМП США перевооружат на новые противокорабельные ракетные комплексы NMESIS (Navy/Marine Expeditionary Ship Interdiction System), их боеприпасы Naval Strike Missile (NSM) способны поражать цели на расстоянии в 185 км. Далее, США И Япония напарены развивать совместные военно-космические проекты и объединённую кибернетическую составляющую своих ВС. Судя по тому, что военный бюджет Японии значительно увеличивается – стоит ожидать и увеличения самих сил обороны Страны Восходящего солнца. Токио также начинает педалировать свою ракетную программу (возможно речь идёт о создании гиперзвукового оружия) и собирается дожать проект создания собственного самолёта пятого поколения.

В общем, ситуация развивается примерно по украинскому сценарию. То есть, в како-то момент Вашингтон рассчитывает на развязывание русско-японской войны 21-го века, которую планируется вести до последнего японца, и в которой США будут выполнять роль удалённого руководителя и снабженца японских ВС вооружениями, технологиями, разведывательными данными, оставаясь в недосягаемости за океаном.