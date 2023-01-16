В российскую армию поступает новое вооружение

Новинки российской техники солдаты смогли уже проверить в зоне СВО на Украине. В настоящем бою были продемонстрированы технические возможности и слабые стороны оружия, в том числе и танков.
С распадом Советского Союза на Украине осталось порядка 6 тысяч танков. В основном это Т- 64 и Т-80. Украинские конструкторы за три десятилетия «независимости» так и не смогли создать новый собственный танк, поэтому обходятся модернизацией имеющихся машин.
Серьёзным оружием российских войск является танк Т-72Б3М. Его начали модернизировать ещё семь лет назад, благодаря чему он стал современным и многофункциональным. Машина практически не имеет минусов. Она работает безотказно. Достаточно заправлять танк, менять моторе масло. Танк Т-80 также получил новый мотор, способный разгонять боевую машину до 80 километров в час. Он вооружён пушкой, пулемётом, в том числе зенитным. Танк способен легко проводить молниеносные атаки. Однако боевая машина расходует довольно большой объём топлива.
В зоне СВО находятся танки Т-90М «Прорыв». Они могут вести бой даже в ночное время, в условиях дождя и снегопада. За счёт высокой степени автоматизации, танк способен справляться со всеми поступающими угрозами и защитить экипаж.
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