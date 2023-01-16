Войска ВС РФ, участвующие в СВО, получили новое командование; Запад начал вооружать Украину своими танками

Аргументы Недели → Армия 13+

16 января 2023, 09:33 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Валерий Герасимов стал командующим силами СВО. А Британия стала первой западной страной, предоставившей Киеву тяжёлое наступательное вооружение – танки Challenger 2. Срок их прибытия на Украину пока не определён. Но ожидается, что они перейдут в собственность Киева уже в первом квартале этого года. Когда они окажутся на фронте – неизвестно.



Лондон обещал Киеву эскадрон (в российском варианте - роту) танков Challenger 2. По четыре машины в каждом плутонге (взводе), итого – 12. Начнём с того, что это совсем не новый танк, так как новых в британской армии нет. Производство Challenger 2 давно остановлено, в ВС Британии их числится около 140 штук - на танковый полк хватит. Ещё около 300 машин находится на длительном хранении, их техническое состояние – неизвестно. Скорее всего, эти, последние – уже металлолом. Начнём с того, что танк очень тяжёлый, весит 62,5 т. На Challenger 2 установлены немецкие: дизельный двигатель МТ-883 Ка-500 мощностью 1500 л/с, трансмиссия Ренк HWSL-295TM и электронная система управления всем этим. Можно сказать, что машина – почти немецкая. У неё орудие L30E4 нарезное (оборудовано стабилизатором) - в принципе такого-же калибра, что и у германского танка Leopard 2 - 120-мм, боеприпасы взаимозаменяемые. Танк оборудован системой наблюдения за полем боя, включая дальномер и тепловизор, перископический прицел с круговым обзором и стабилизатор. Автомата заряжания – нет. Экипаж – 4 человека. Недостатки у данной машины есть. Во-первых, она относительно старая. Во-вторых, у неё нет штатной активной защиты, расчёт только на пассивную, то есть – на броню. И далее, помимо того, что это очень тяжёлый танк, неизвестно, как он отреагирует на русские морозы.



Стало известно, что ВСУ в ближайшее время могут получить на вооружение дроны «Кулон» и Shark. Помимо этого, Киев недавно закупил около двух тысяч БЛА других типов и сейчас занимается их доработкой с модернизацией. Эта информация требует очень серьёзного отношения, в свете угроз, поступивших от украинской стороны в которых высказаны намерения продолжить атаки с воздуха с помощью дронов - объекты, находящиеся в глубине территории России. Ранее, ВСУ атаковали стратегические аэродромы в Энгельсе и Рязани, применив БЛА Ту-141 «Стриж», которые были модернизированы и получили возможность ориентироваться в пространстве и совершать низкие полёты с огибанием рельефа. Это стало возможным благодаря поставке из США специального оборудования и комплектующих.



Пожалуй, самым знаменательным событием ушедшей недели стало назначение нового командования силами специальной военной операции (СВО). Возглавил ее НГШ ВС РФ генерал-армии Герасимов, а его заместителями стали: главком ВКС РФ генерал-армии Суровикин и главком СВ ВС ФР генерал-армии Салюков. Новое назначение, по информации Минобороны РФ, стало необходимым, в связи с расширением задач СВО. Кроме того, в сети было высказано мнение, что назначение Герасимова командующим силами СВО может означить скорое начало масштабного наступления на одном или нескольких направлениях СВО. Помимо этого, стало известно, что Салюков провел инспекцию российских войск, развёрнутых в Белоруссии. По сведениям, полученным из официальных источников, он проверил готовность сил и средств к оборонительным действиям, ввиду угрозы со стороны НАТО.



Бойцы 1-го армейского корпуса и сил ЦВО захватили документы, в том числе и карты, свидетельствующие о планах Киева нанести удар войсками в направлении Таганрога и Ростова-на-Дону. Есть мнение, что данный прорыв готовился совместно украинским командованием и военными советниками НАТО. Возможно, расчёт командование ВСУ делало на помощь стран НАТО, внезапность, использование танков и другой бронетехники. Как бы то ни было, ранее командование ВСУ называла возможными направлениями ударов своих войск: Крым, Курскую и Белгородскую области, но только – не Ростов-на-Дону.



Тем временем российские войска захватили хорошо укреплённый в инженерном отношении город Соледар. В боях за этот населённый пункт ВСУ потеряли около 25 000 своих солдат, то есть больше, чем 5 полноценных бригад. Информация об утратах в украинской армии широко освещается западными СМИ. Так стало известно, что в ходе сражения были сильно обескровлены 17 или 16 штатных батальонов ВСУ, НГУ и других силовых ведомств Украины, наголову разбиты три бригады: 46-я аэромобильная, 61-я пехотная (которую сюда перебросили из Херсона) и под занавес сражения была практически уничтожена 10-я горно-штурмовая.



В настоящее время во Львове идёт массовый набор добровольцев - как мужчин, так и женщин - в состав 103-й и 125-й бригад территориальной обороны. 103-я БрТерОб сейчас истекает кровью в боях под Купянском и Сватовом. А 125-я была разбита на голову в сражении за Артёмовск и выведена в тыл для переформирования.



