Аргументы Недели → Армия 13+

15 января 2023, 18:56 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

ВСУ истекают кровью, если так пойдёт дальше, то им не понадобится западное оружие, поскольку воевать будет некому. Работа по привлечению добровольце в 103-ю и 125-ю бригады территориальной обороны развёрнута во Львове. Похоже принудительная мобилизация здесь практически провалилась. ВСУ несут тяжелейшие потери на фронте, при это Киев не стремиться к их уменьшению, наоборот бросает в горнило боев всё больше солдат, не щадя их жизни.

Во Львове идёт набор как мужчин, так и женщин, для этого задействованы все городские рекрутинговые пункты, включая центральный, расположенный по адресу: площадь Рынок, 8. Работой с кандидатами в добровольцы занимаются профессиональные психологи.

Ранее, в октябре, сообщалось, что 125-я бригада ТерОб понесла чрезмерные потери в боях за Бахмут/ Артёмовск. По этой причине её остатки были выведены в тыл и с тех пор идёт переформирование данного соединения. Другая, 103-я бригада сейчас истекает кровью в боях под Купянском и Сватовом. Но, её командование находится в тылу и занимается комплектованием и подготовкой новых подразделений. Киев крайне некомпетентно подходит к вопросам, связанным с сохранением своих войск, это для него однозначно закончится сокрушительным поражением. Военная история имеет крайне показательные примеры, связанный с этой проблемой. По сути тат Наполеон результативно проиграл в противостоянии с коалицией. В результате многочисленных войн к 1814 году Франция была практически обескровлена. Человеческий ресурс был исчерпан, для Бонапарта стало проблемой собрать новую армию в 1815 году в период, известный как «100 дней», чтобы противостоять союзным войскам. Как финал, он потерпел сокрушительное поражение в битве при Ватерлоо.