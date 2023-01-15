Помогут ли Украине танки западного образца?

Аргументы Недели → Армия 13+

15 января 2023, 18:29 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

Киеву обещаны немецкие танки Leopard 2, которые принадлежат Испании, Дании, Польше, Финляндии и собственно Германии. Кроме того, обсуждается поставка британских танков Незалежной. Далее в воздухе повис вопрос о возможной передаче ВСУ американских танков М1 Abrams. Что это даст украинским войскам кроме обычных проблем, связанных с наличием разнотипной техники, для обслуживания которой понадобятся разнородные запчасти и расходные материалы?

Лондон обещал Киеву эскадрон (в российском варианте - роту) танков Challenger 2. По четыре машине в каждом плутонге (взвод) итого – 12. Начнём с того, что это совсем не новый танк, так как новых в британской армии нет. Производство Challenger 2 давно остановлено, в ВС Британии их числится коло 140 штук, на танковый полк хватит, ещё около 300 машин находится на длительном хранении, их техническое состояние – неизвестно. Скорее всего, эти последние – уже металлолом.

Начнём с того, что танк очень тяжёлый, весит 62,5 т. На Challenger 2 установлены немецкие: дизельный двигатель МТ-883 Ка-500 мощностью 1500 л/с и трансмиссия Ренк HWSL-295TM и электронная система управления всем этим. Можно сказать, что машина – почти немецкая. Здесь орудие L30E4 нарезное (оборудовано стабилизатором) в принципе такого-же калибра, что и у германского танка Leopard 2 - 120-мм, боеприпасы взаимозаменяемые. Танк оборудован системой наблюдения за полем боя, включая дальномер и тепловизор, перископический прицел с круговым обзором и стабилизатором. Автомата заряжание – нет. Экипаж – 4 человека.

Также Украина рассчитывает получить танки Leopard 2А4. Вес в базовой комплектации 55, 15 т с дополнительно обвеской – 64т. Двигатель дизельный V-образный 12-цилиндровый четырёхтактный MB 873 мощностью 1500 л/с. Трансмиссия - HSWL354/3 фирмы Renk. Основное вооружение: 120-мм гладкоствольная пушка. Автомата заряжания – нет. Экипаж – 4 человека. На какое число таких машин может рассчитывать Киев? Испания согласилась на поставку 40 танков, Польша обещает -14. У Дании есть всего 44 «Леопарда 2А4», а у Финляндии их 240 штук. На какое число они расщедрятся – пока неизвестно.

ФРГ в состоянии отдать Киеву 22 танка Leopard 2А4 и 88 машин совсем старой модификации Leopard 1. Но, чтобы привести эту бронетехнику в боеготовое состояние понадобится год, а то и больше. Возможно, речь идёт пока только о танках Leopard 2А4. И ещё Бельгия модернизирует танки Leopard 1 в интересах Украины, но и там их не очень много.

И всё же есть вероятность, что Киев получи в 2023 году до сотни танков Challenger 2, Leopard 2А4 и Leopard 1. Некоторое время уйдёт на освоение украинскими танкистами данной техники. А к лету, возможно, эти машины появятся на фронте. Это значит нашим танкам и противотанковым средствам предстоит пройти серьёзный экзамен на боевую эффективность.

Последнее боевое применение Challenger 2 связано с войной в Ираке в 2003 году. Этот опыт не показателен, поскольку армия Саддама Хусейна обладала устаревшими противотанковыми средствами и такими же танками. Leopard 2А4 применялся турецкими войсками во время проведения военных акций в Сирии. Курды умудрялись подбивать эти танки, используя не самое современное противотанковое вооружение.