Бригады ВСУ подвергаются постоянному реформированию, из-за тяжелейших потерь на фронте

Аргументы Недели → Армия 13+

14 января 2023, 19:21 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

В частности, в боях за Артёмовск/Бахмут на передовой воюют и истекают кровью сразу до семи или восьми бригад, которые постоянно получают пополнение как маршевыми ротами, так и методом ротации, которая проводится внутри этих соединений. Какие-то батальоны выводят в тыл и их заменяют на свежие подразделения.

Судя по всему, командиры и штабы украинских бригад не присутствуют на линии фронта вообще. Здесь на командных пунктах соединений могут находится заместители или офицеры штаба, а также иностранные военные советники для контроля за действиями батальонов и рот. Руководство украинских бригад находясь в тылу командует своими войсками, воюющими на передовой удалённо, а также занимается постоянной работой по приёму пополнения живой силы, техники, вооружения и боеприпасов. Также управление бригад организует доставку пополнения и МТО подразделений, находящихся на линии фронта.

Учёт убыли личного состава ведётся ситуативно, по мере возможности, большая часть погибших украинских военнослужащих числится, как пропавшие без вести.

Ранее поступали данные о том, что для обороны Бахмута ВСУ сосредоточили мощную группировку, в состав которой могли войти: 17-я и 4-я танковые, 128-я горная, 28-я и 61-я моторизованные; 46-я, 77-я и 93-я десантные бригады. Это не означает, что все вышеперечисленные соединения находятся в полном составе под Артёмовском/Бахмутом. Здесь могут присутствовать линейные батальоны, роты и другие подразделения из данных бригад и от других силовых ведомств Незалежной. Такой способ сосредоточения войск на передовой очень неудобен в плане управления. Видимо этот вопрос решается передачей их под управление местного оперативного командования. Но, он позволяет не доводить ситуацию до формального уничтожения той или иной бригады, что весьма удобно в плане поддержания боевого духа в войсках и в тылу.

На примере 93-й бригады видно, как это воплощается в практике. Штаб этого соединение находится на солидном удалении от фронта (предположительно в Черкассах), сюда стягиваются средства МТО, техника, личный состав, вооружения и боеприпасы, предназначенные для данной бригады. В её состав также могли передавать военнослужащих из различных уничтоженных формирований. Причём довольно часто в список бригады вносят убитых солдат, так сказать – мёртвые души. В украинской армии коррупция процветает. В частности, блогеры указывают, что махинациями мёртвыми душами пуще всех злоупотребляет командование 53-й бригады.