Новое российское высокоточное оружие доказало свою эффективность

Аргументы Недели → Армия 13+

14 января 2023, 17:53

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Российские войска разбили огневые точки укрепленного пункта, а также уничтожили бронетехнику и вооружение противника, применив высокоточные боеприпасы нового поколения. Попадания по целям были зафиксированы средствами объективного контроля, установленными на беспилотных летательных аппаратах. Минобороны не уточняет какого класса это новое вооружение и как оно применяется: с наземных, морских или воздушных платформ. Но, уже сам факт работы на развитие именно высокоточного оружия говорит о том, что в данном направлении есть изменения в военном строительстве в отечестве нашем. И это не может не радовать.