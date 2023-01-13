ВСУ возможно применяют химическое оружие под Бахмутом и Артёмовском

Аргументы Недели → Армия 13+

13 января 2023, 16:54 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

© Viktor Chernov, http://www.globallookpress.com

Сразу несколько источников сообщают о применении ВСУ химического оружия против российских войск. В частности, такие факты были зафиксированы в боевых действиях за Бахмут/Артёмовск. В сети появилось видео, на котором запечатлено, как украинский боевик подвешивает к квадрокоптеру тонкостенный сосуд, наполненный жидким веществом.

Источник настаивает, что в тонкостенных цилиндрах содержится отравляющее вещество. Эти химические боеприпасы были доставлены на передовую неким бойцом из 63-й моторизованной бригады с позывным «шаман». В цилиндрах храниться ОВ разной консистенции весом примерно 700 г. Он также оснащён блоком подрыва. Перед подвешиванием к квадрокоптерам или небольшим планирующим БПЛА цилиндры хранят в холодильнике.

Ранее отмечалось, что в результате применения данного вила вооружения российские бойцы получали химические ожоги. Эксперты уже высказались по этому поводу. Есть мнение, что «с высокой долей вероятности данные боеприпасы начинены синильной кислотой HCN. Это ядовитая летучая жидкость, поэтому на видео её и хранят в холодильнике. Кто интересуется характеристиками вещества - погуглите, вещь страшная, 85-90% случаев отравлений заканчиваются смертью».

Специалисты поясняют: «При вдыхании паров в концентрации более 0,4 мг/л HCN вызывает отравление, завершающееся смертельным исходом. Если концентрация вещества в воздухе превышает 11 мг/л, поражение может произойти и через кожу».

Учитывая все вышеперечисленные факты, российское военно-политическое руководство должно принимать соответствующие меры, чтобы ВСУ прекратили применения химического оружия вплоть до ультиматума о жестком возмездии - если эта практика продолжится.

Как вариант, можно говорить о нанесении ракетных ударов по местам принятия решения и о физическом устранении военных и политических руководителей Украины. Кстати давно назрело признание Украины террористическим государством с последующими жесткими действиями по ликвидации его главарей.