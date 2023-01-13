В битве за Соледар полностью уничтожены три украинских бригады

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13 января 2023, 13:54 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Потери ВСУ в боях за Соледар, вероятно, превысили только убитыми 25 тыс. человек. Об этом сообщают различные телеграм-каналы, в том числе вещающие от лица группы «Вагнера» и от Рамзана Кадырова. Несмотря на столь ошеломляющее число погибших солдат ВСУ, Зеленский заявил, что город будет отбит и приказал направить для этого новые подкрепления. Складывается впечатление, что он мстит украинцам и стремиться как можно больше их уложить в сырую землю.

Источник информации с места событий сообщает, что отряды группы «Вагнера» в настоящее время проводят зачистку Соледара и закрепляются в его черте. Остатки украинских войск могут укрываться в развалинах и соляных шахтах.

По данным группы «Вагнера» в ходе кровопролитных боёв за город были полностью уничтожены 17 или 16 штатных батальонов ВСУ, НГУ и других силовых ведомств Украины. Кроме того, наголову разбиты три бригады: 46-я аэромобильная, 61-я пехотная (которую сюда перебросили из Херсона) и под занавес сражения была практически уничтожена 10-я горно-штурмовая. Судя по всему, здесь же перемололи не один десяток маршевых рот, чей личный состав заменял погибших на передовой. Общая численность двухсотых в ВСУ может превышать 25 тыс., а это больше чем численность пяти полнокровных украинских бригад.

Однако Киев не унимается. Для начала Зеленский заявил, что ему удалось под Бахмутом и в Соледаре сковать значительные силы российских войск и выиграть время для формирования свежих резервов, которые вот- вот перейдут в наступление. Эта информация уже сама по себе говорит об ужасающих по численности потерях в украинской армии. Киев вынужден на скорую руку клепать новые батальоны и бригады. А по информации, поступающей из Соледара, здесь воевали только бойцы ЧВК «Вагнера». То есть сковать основные силы ВС ФР Зеленскому нигде не удалось.

Вместе с тем поступила странная (точнее – более чем странная) команда из офиса Зеленского, - отбить Соледар любой ценой и направить туда для этого ещё 4000 штыков и 50 турецких бронетранспортёров Kirpi. Непонятно, что творится в голове отдавшего такой приказ, поскольку только что в Соледаре была разгромлена более многочисленная группировка ВСУ. Похоже Зеленскому нужны именно трупы украинских солдат и ничего более. Кстати, на морозе турецкие бронетранспортёры плохо работают и часто глохнут, та же проблема у оружия западного образца, оно просто не предназначено для ведения войны в наших суровых зимних условиях.

Также из Киева поступила команда удерживать Артёмовск/Бахмут во что бы то ни стало. Похоже и здесь Зеленский намерен уложить в землю как можно больше своих войск. Странный метод ведения войны, направленный на собственное истощение человеческих ресурсов. Возможно, киевские сидельцы таким образом очищают территорию от населения, для колонизации земель кем-то ещё.