Шпионская деятельность ЦРУ и МИ6 в сегменте «мягкой силы» сводится к разжиганию межнациональной розни в РФ

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12 января 2023, 15:15 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Разведывательное сообщество США и британская МИ6 активизирует свою деятельность в сегменте организации центробежных националистических движений на необъятных просторах Российский Федерации. Таковые действуют у нас в стране под видом различных фондов. Спецслужбы США и Британии своей общественности представляют их, как «мягкую силу». Однако, в последнее время эта «мягкость» становится всё жёстче и жёстче.

Разведсообщество США (Intelligence community, IC) IC включает 18 структур, которые формально независимы друг от друга, но действуют очень согласованно, 16 из них организационно подчиняются различным правительственным департаментам, а две являются полностью самостоятельными. Конкретно, работой с «мягкой силой» на территории России занимаются американское ЦРУ и британская разведка МИ6. Другие организации в той или иной мере вовлечены в эту работу, но согласуют свои действия именно с ними. Бюджет, выделяемый на орг-действия по развитию сопротивления среди различных слоёв населения и нацменьшинств российским властям, не озвучивается, но можно с уверенностью говорить о миллиардах долларов. Кстати, частично он пополняется из денег, выделенных Пентагону и Госдепу. Однако есть и своя статья финансирования, которая не раскрывается даже на слушаниях о деятельности американских спецслужб в Конгрессе США.

Задача деятельности ЦРУ (CIA) и МИ6 в сегменте развития «мягкой силы» сводится к разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни на территории России. Также деятельность американских и британской спецслужб направлена на борьбу с патриотизмом в нашей стране и соответственно с патриотическими организациями и явлениями в РФ. Для этого созданы и создаются различные национальные фонды, финансируемые Западом, которые предназначены для культивирования оголтелого национализма растления населения, пропаганды аморального поведения и западных ценностей. К сожалению, наши власти порой подыгрывают этим враждебным нам явлениям. В культурном сегменте, например – это засилье голливудских фильмов, где западные герои представлены, как спасители мира, а россиянам, китайцам или пакистанцам отводится роль представителей вселенского зла. Всё это сработано грубо, топорно, но воздействует достаточно эффективно на незрелые умы. В первую очередь жертвой сего становится молодёжь. Так же сказывается и тот факт, что отпрыски наших элит получают образование и воспитание за рубежом. Многие из них учатся в университетах лиги плюща. В лучшем случае из них вырастают космополиты, в худшем – американофилы или ярые прозападники. В такой среде западные спецслужбы легко находят агентов влияния.

В настоящее время в России работает множество фондов, тем или иным способом их руководством занимаются профессионалы из вышеперечисленных западных служб, которые используют посредников. Таковыми являются представители тех или иных российских национальностей, проживающие в США или в странах НАТО. Так руководство фондом «Свободная Якутия», который ведёт подрывную деятельность в соответствующем регионе осуществляется, проживающей в США представительницей оппозиции — Александрой Гармажаповой.

Кстати, этот фонд зарегистрирован, как юридическое лицо в тех же Штатах. По тому же принципу осуществляется руководство других фондов, ориентированных на национальные регионы: «Свободная Бурятия», «Новая Тыва», «Азиаты России», «Свободная Калмыкия» и прочие. Наблюдается тесное сотрудничество частного разведывательного агентства - Bellingcat (подрядчик ЦРУ и АНБ) и фонда «Азиаты России», которым руководит тувинец Василий Матёнов, проживающий в Штатах.

Все эти организации нацелены на идеологическую деятельность типа той, что проводилась западными спецслужбами в последние 80 лет на Украине, в результате чего она была превращена в махровую антироссию. Настойчивость и целеустремлённость западных спецслужб подпитывается заказом на достижение мирового доминирования, исходящим от элит в среде американского капитала, который спит и видит, как российские ресурсы плавно перетекают в их глубокие карманы.

Кстати, именно от Bellingcat прозвучал призыв к вышеуказанным фондам – организовать консолидированное выступление национальных меньшинств не только против политики Кремля, но и против центральной власти РФ в целом. Фонды привлекают медийные лица, певцов и актёров к акциям, направленным на дискредитацию российских властей и Вооружённых сил. «Свободная Якутия» и другие фонды привлекаются Западом для проведения акций информационной войны на различных международных форумах. Так ОБСЕ пригласило их представителей на Варшавскую конференцию по человеческому измерению, проходившую с 26 сентября по 7 октября 2022 года. Постоянно проживая в Польше Зубарева часто мелькает в местных СМИ и раздаёт интервью направо и налево, в которых распространяет ложную информацию о чуть ли не поголовной мобилизации в Якутии. Она же является организатором антиправительственной акции «Матери против войны».

Представители вышеуказанных фондов участвовали в собрании «Антивоенного конгресса гражданских инициатив», который прошёл в Берлине 4-5 декабря под эгидой МИД ФРГ, фонда Фридриха Эберта и НПО Austausch. Фонд «Свободная Якутия» также сотрудничает с представителями чеченской сепаратистской сети 1ADAT. В общих мероприятиях они называют главной целью своей деятельности – полный распад России.

В последние время активность вышеуказанных фондов начала заметно выходить за пределы рамок так называемой «мягкой силы» и всё больше приобретает агрессивный характер. Организуются нападения на представителей власти и журналистов. Ведётся пропаганда межнациональной и межконфессиональной розни и организуются провокации, направленные на её разжигание.