Российские «Грады» крушат оборону противника

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12 января 2023, 14:45

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что в ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, складов с боеприпасами, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

Артиллеристы развернули и навели установку «Град» по разведанным беспилотной авиацией целям ВСУ. В ходе ракетных ударов уничтожены склады с боеприпасами ВСУ.

Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы расчетов РСЗО «Град» в ходе специальной военной операции.