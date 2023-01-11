Российское генеральное наступление пока даже не начиналось

Аргументы Недели → Армия 13+

11 января 2023, 19:22

2023 год начался с трагического происшествия, которое явно готовилось ВСУ заранее. Ведь наш противник куда больше заботится о «медийной раскрутке» своих действий, чем о реальном военном успехе. Когда побеждать на фронте у Киева не получается, его западные спонсоры всё равно должны видеть яркую картинку, оправдывающую дальнейшие вложения и поставки. Это, кстати, классическая мотивация ближневосточных и кавказских террористов – те тоже резали головы и взрывали на камеры исключительно с такими же целями. Исходя из изложенного, ВСУ готовили акцию в Макеевке (ДНР) заранее и именно под медийный эффект.



После Нового года на фронте в Донбассе наблюдается заметная активизация. В последнее время туда массово завозилась и до сих пор завозится новейшая боевая техника. Танки Т-90М «Прорыв-3», похоже, скоро могут стать одними из самых многочисленных в армии России, хотя пока их и меньше, чем Т-72Б3/Б3М. Только в части ЮВО в СВО поступило перед новогодними праздниками порядка 200 таких машин. А ведь их получили и другие группировки-фронты, много завезли в Белоруссию.



Впервые засветились танки Т-14 «Армата». Хотя пока нет свидетельств об их участии в боевых действиях. Впрочем, многие системы типа САУ 2С35 «Коалиция» или РСЗО «Ураган-1М» и ЗРС С-350 тоже практически нигде не светились, но воюют. Появилось много новейшей артиллерии, потоком идут БМП-3М и прочая новая бронетехника для восполнения потерь и для формируемых бригад и дивизий. Шутка ли – только по официально озвученным планам, в российских наземных силах добавится 19 боевых дивизий – мотострелковых, танковых, ВДВ и морской пехоты. А ещё 5 артиллерийских дивизий прорыва – ударных кулаков из сотен орудий, для пролома любого фронта.



После Нового года увеличилась интенсивность работы российских артиллерии и авиации. Причём не только в Донбассе, но и в районе границы с Черниговской и Сумской областями и в Харьковской области. Силы ВС РФ и ЧВК «Вагнер» резко увеличили нажим в районе Соледара и Бахмута, явно почувствовав, что ресурсы противника, которые Киев перебрасывает в этот район отовсюду и даже с границ, истощились. Когда вслед за Соледаром ВСУ потеряют Бахмут и прилегающие районы, на этом участке рухнет основная украинская линия обороны – армия России подойдёт близко к Славянску и Краматорску. Но уже не с севера, как летом, а с востока. Это направление наиболее удобно для атаки. Далее будет создана угроза для Торецка, который расположен южнее. Учитывая то, что и в Марьинке дела у Киева идут печально, положение ВСУ на Донбассе серьёзно осложняется.



Одновременно российские силы улучшают свои позиции на Купянском направлении и других участках фронта. А ведь наше генеральное наступление, которого так боятся в Киеве, пока даже не началось. При этом неизвестны ни его дата, ни где именно будут направления сосредоточения основных усилий. В Киеве и Вашингтоне гадают, произойдёт ли это в Харьковской области или в Запорожской? Возможно, основные российские удары будут нанесены в районе Чернигова и Сум? Или из Белоруссии? Кто знает? Противник не знает – и отлично.



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