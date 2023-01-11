Российские фронтовые истребители Су-35С берут под свой контроль небо над Малороссией

Аргументы Недели → Армия 13+

11 января 2023, 17:10

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что в ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ. Самолёты Су-35С поколения 4++ способны также эффективно бороться с американскими F-35 пятого поколения. Наши машины превосходят все мировые образцы по скорости и манёвру, и составляют конкуренцию по вооружению класса «воздух - воздух» дальнего и среднего радиуса действия.