ЗРК «Бук-М3» доказал свою эффективность в боевой обстановке

Аргументы Недели → Армия 13+

11 января 2023, 17:04

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» в ходе специальной военной операции продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника — беспилотных летательных аппаратов, ракет, реактивных снарядов и прочих средств поражения.

«В зоне специальной военной операции прикрываем войска, которые находятся впереди нас — это пехота, артиллерия. Помимо войск, мы также прикрываем населенные пункты, где находится мирное население, командные пункты, штабы. Зона обнаружения у «Бука» — 120 км, может поражать цели на дальности до 70 км», — поделился командир зенитной ракетной батареи.

При необходимости, «Бук-М3» может увеличить радиус своего действия за счет зенитных ракетных систем большой дальности С-300 и С-400, с которыми он способен обмениваться данными и работать в паре. Как результат, на расстоянии в 200 километров будет обнаружена, а затем и сбита любая цель.

«Отработан большой спектр целей начиная от РСЗО. Были вертолеты, самолеты, беспилотники. Комплекс обнаруживает всё, что находится в воздухе, и моментально принимается решение на поражение цели», — добавил командир зенитной ракетной батареи.

Как правило, на одну цель приходится одна ракета «Бука». Исключение — особо крупные и высокоскоростные объекты такие, как «Точка-У».

За огромное количество сбитых в начале специальной военной операции разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 «Бук-М3» прозвали истребителем дронов. Вместе с тем, он также эффективно поражает и ракеты ОТРК «Точка-У», снаряды HIMARS и других реактивных систем залпового огня.

«Эта машина высокопроходимая. Самоходная огневая установка и пускозаряжающая установка постоянно работают в паре. Одна машина сопровождает и засекает цель, подает команду на ПЗУ, после чего при команде «Огонь на поражение!» с ПЗУ происходит залп. Коллектив у нас слаженный. Все нравится. Работаем оперативно», — рассказал механик-водитель комплекса «Бук-М3».

Ракетные дивизионы Западного военного округа надежно прикрывают расположения российских войск, крупные военные объекты, а также объекты инфраструктуры. Националисты используют различные средства поражения, но у всех воздушных целей один итог. Военнослужащие противовоздушной обороны делают свою работу четко, слаженно и профессионально, понимая — от них зависят жизни бойцов на линии соприкосновения.

Напоминаем, что ЗРК «Бук» — многоканальный, высокомобильный комплекс, предназначенный для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, в том числе зависающих, крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов во всем диапазоне их возможного применения, а также для борьбы с тактическими баллистическими, авиационными ракетами и другими элементами высокоточного оружия в полете. Комплекс обеспечивает защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника. По своим техническим характеристикам ЗРК «Бук-М3» не имеет аналогов в мире среди комплексов своего класса.