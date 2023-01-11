Киевский режим упорно тянет мир к Третьей мировой войне

Аргументы Недели → Армия 13+

11 января 2023, 14:46 Юрий Кнутов

Фото: Из личного архива автора

Несмотря на то, что 2022 г. оказался богат на военные события наступивший 2023 г. имеет все основания по накалу баталий превзойти его. На это указывает первая декада нового года. 6 января 2023 г. Пентагон сообщил о выделении Украине самого крупного пакета военной помощи на общую сумму 3 075 млрд. долл. В него вошли 50 боевых машин пехоты М2 Bradley, 100 гусеничных бронетранспортеров М113, 18 САУ калибра 155 мм M-109A6 Paladin, 70 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 управляемых активно-реактивных снарядов увеличенной дальности калибра 155 мм типа M982 Excalibur, необъявленное количество высокоточных ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS, другие вооружения и боеприпасы.

Кроме прочего, вооруженные формирования Украины получат неназванное количество зенитных управляемых ракет типа RIM-7 Sea Sparrow. Они предназначены для использования в модернизированных американцами ЗРК «Бук-М1» вместо закончившихся у Украины ракет 9М38 еще советского производства.

Ориентируясь на Вашингтон, к поставкам бронетехники присоединились Франция и Германия. Париж планирует направить Киевскому режиму легкие колесные танки типа АМХ-100RС с пушкой калибра 105-мм. Берлин готов передать из запасов бундесвера 40 БМП Marder, а также один ЗРК Patriot. Одновременно речь зашла о поставках тяжелых танков – американских M1 Abrams, немецких Leоpard 2, французских AMX-56 Leclerc, британских Challenger 1 и американских БМП Stryker.

Со своей стороны, Минобороны Великобритании заявило, что уже отправило на Украину 200 единиц бронетехники. В пакет помощи вошли бронетранспортеры FV4333 Stormer оснащённые зенитными ракетными комплексами Starstreak, ПЗРК и зенитные ракеты к ним, а также ПТРК, зимнее снаряжение, бронежилеты и каски.

Причина столь масштабных поставок тяжелых наступательных вооружений кроется в сложной ситуации, которая складывается на Украине и в странах Запада. Ни для кого не секрет, что специальная военная операция Российской армии по многим параметрам уже приобрела черты «войны на истощение».

Затянувшиеся военные действия привели к тому, что Киевский режим, несмотря на огромную финансовую, экономическую и военную помощь со стороны стран Запада, находится на грани краха. Согласно данным ООН с 24 февраля 2022 г. Украину покинули 9 136 000 человек, из которых более 1,6 млн. человек находятся в России и еще около 17 тыс. человек в Белоруссии. Согласно данным службы государственной статистики Украины падение ВВП в истекшем году составило 30,4% плюс-минус 2%. По оценкам независимых экспертов реальное падение украинского ВВП превысило 35%. Этот показатель говорит о том, что Украина как государство находится на грани катастрофы и просто физически не выдержит еще нескольких лет военных действий.

Сложная экономическая ситуация складывается и в странах Запада. Энергетический кризис, спровоцированный санкциями развитых стран в отношении России, привел к резкому удорожанию энергоресурсов, которое в свою очередь вызвало беспрецедентный за послевоенные период рост инфляции.

Крупномасштабная военная помощь блока НАТО Незалежной больно бьет по бюджетам многих государств Запада и вызывает недовольство населения, привыкшего жить в достатке. Так, с начала СВО военные поставки из США Киевскому режиму достигли 24,2 млрд. долл. На текущий год Вашингтон уже выделил Украине рекордные 45 млрд. долл. Общая помощь стран Запада Киевскому режиму в 2022 г. превысила 150 млрд. долл., из которых 48,5 млрд. долл. составила военная помощь.

Практически бесконтрольное удовлетворение неуемного аппетита властей Украины привело к тому, что арсеналы 20 стран из 30 входящих в Североатлантический альянс иссякли. На сегодняшний день реальные поставки оружия Киевскому режиму готовы продолжить США, ФРГ, Франция, Италия, Нидерланды, Дания и Швеция. Но и их возможности не бесконечны. Многие политики ведущих стран Альянса прямо говорят о том, что вынуждены поставлять оружие из армейских арсеналов. На это обратил внимание и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который буквально на днях заявил: «Страны – союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине». Продолжение поставок оружия на Украину прежними темпами будет означать снижение военных потенциалов многих стран НАТО и может привести к утрате боеспособности всего Североатлантического альянса. А это, в свою очередь, чревато серьезными последствиями в свете возможного конфликта стран Запада с Китаем из-за о. Тайвань.

В сложившейся ситуации Североатлантическому альянсу и его сателлиту в лице Киевского режима ничего не остается, как любой ценой постараться нанести поражение Российской Федерации уже в текущем году. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что 2023 г. станет для Украины годом наступательной войны. По его словам, ВФУ кроме уже заявленной боевой техники НАТО получат «много чего ещё - менее публичного или совсем не публичного». Более конкретно о грядущих планах Киевского режима высказался начальник ГУР (военная разведка ВСУ) Кирилл Буданов. Он заявил, что Украина планирует серьезное наступление весной 2023 г. «Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса». Буданов считает, что военные действия в марте будут «самыми жаркими». Цель Киевского режима – возврат к границам 1991 г.

Приоритетными выбраны два направления. Одно из них – Запорожское. Согласно планам украинских стратегов ВФУ должны прорваться к Мелитополю и Бердянску. Захват этих городов преследует цель рассечь российскую военную группировку пополам и обеспечить выход украинских войск к Азовскому морю. Перерезав сухопутные коммуникации из России в Крым, Украина сможет установить частичную блокаду полуострова.

Еще одно вероятное направление наступления ВФУ – Луганское. Цель украинской армии – прорваться к областному центру и окружить его. Затем украинские войска, продвигаясь вдоль восточной границы ДНР с севера на юг, планируют выйти к Донецку и взять город в кольцо. Главная цель ВФУ - отрезать республики Донбасса от границы с Россией, а затем захватить их.

Для поддержки Киевского режима Североатлантический альянс форсирует развертывание 300-тысячной группировки на Восточном фланге НАТО, а по сути, размещает свои силы быстрого реагирования у границ России и Белоруссии. Через порты в Нидерландах Пентагон уже перебрасывает в Восточную Европу армейскую бригаду. В ее состав входит 1275 единиц бронетехники, включая танки M-1 Abrams и боевые машины пехоты М2 Bradley. Бригада в течение 6 месяцев будет дислоцироваться в Польше и Литве.

Еще одна бригада армии США, 173-я воздушно-десантная, в количестве 3300 чел. в конце февраля прибывает в Латвию. В Эстонии в настоящее время под руководством британцев и с их участием к югу от г. Тапа формируется эстонская дивизия численностью 3200 военнослужащих.

Чтобы хоть как-то поднять боевой потенциал Литва ввела обязательный призыв. В этом году Вильнюс планирует призвать в армию 3,8 тыс. человек, хотя в активном резерве уже находится 27 тыс. человек. На всеобщую воинскую обязанность переходит и Латвия. В течение пяти лет латышская армия должна возрасти до 50 тыс. человек. В Эстонии по призыву уже проходят службу более 3,5 тыс. военнослужащих, а всего в реестр военнообязанных внесены данные почти на 230 тыс. человек.

Но самую большую военную активность проявляет Польша. На март месяц 2023 г. Варшава запланировала учения, в которых будут задействованы 200 тыс. человек, из которых 38 тыс. призовут из запаса. Стремясь стать самой сильной армией в Евросоюзе, Польша закупает у США 366 танков М1А2 SEP v.3 Abrams, ЗРК Patriot, турецкие беспилотники Bayraktar, американские РСЗО HIMARS. Еще одна массовая и дорогостоящая покупка оружия и боевой техники произведена в Южной Корее. Варшава подписала контракт на поставку 1000 танков К2 Black Panther, более 600 гаубиц К9 Thunder и 3 эскадрилий истребителей FA-50. Численность армии Польши к 2035 г. должна возрасти в два раза и составит 300 тыс. человек.

В дополнение к двум существующим дивизиям, 16-й и 18-й механизированным, Польша формирует 1-ю дивизию Пехотных легионов. В ее состав войдут четыре бригады по четыре батальона в каждой. Местом расквартирования новой дивизии станет Подляское воеводство. Его главным городом является Белосток на северо-востоке Польши на границе с Белоруссией и Литвой. Дивизия будет вооружена американскими танками M1 Abrams и южнокорейскими К2 Black Panther. На вооружение артиллерийской бригады поступят польские САУ Krab со стволами от французского концерна Nexter Systems и южнокорейские САУ К-9 Thunder с польскими разведывательно-ударными дронами Gladius.

Комментируя беспрецедентные военные приготовления Варшавы, польское издание Niezależny Dziennik Polityczny пишет о планах Генштаба ВСУ, который рассчитывает, что с началом наступления украинской армии «весной на Украину войдет польская армия, чтобы вместо украинских солдат занять ключевые позиции в Западной Украине». Высвободившиеся украинские регулярные части планируется перебросить на Восток страны для участия в стратегическом наступлении на российские войска.

Кроме чисто военного аспекта нельзя сбрасывать со счетов и политическую сторону возможного ввода польских войск на территорию Западной Украины. Экс-советник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор, говорит о возможном захвате Польшей Западной Украины: «Поляки считают себя великой нацией, лишённой возможности быть великой. Они были велики 400 лет назад, они были могущественны в Европе. Крупнейшее государство в Европе, самая мощная военная сила в Европе 400-500 лет назад. Они действительно хотели бы снова стать такими». Несмотря на позитивный пассаж в сторону Варшавы Макгрегор резюмирует, что «Это противоречит целям НАТО». Действительно, ни Вашингтону, ни Брюсселю не нужна «Польска от можа до можа» («Polska od morza do morza» - «Польша от моря до моря»). Все, что требуется в настоящее время от Варшавы – это послушно выполнять волю Вашингтона и влиять на Киевский режим таким образом, чтобы он воевал за интересы Запада «до последнего украинского солдата».

