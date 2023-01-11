ВС РФ уничтожили украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36

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11 января 2023, 14:41

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении ударами артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное Донецкой Народной Республики.

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе.

В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Пречистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики уничтожено до 25 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: украинская пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Котовка Харьковской области, артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики, две украинские самоходные пушки 2С7 «Пион» в районе населенного пункта Райгородок Донецкой Народной Республики, буксируемая гаубица Д-20 в районе населенного пункта Колодези Донецкой Народной Республики, две гаубицы Д-30 в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Победа Донецкой Народной Республики, самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в районе населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районе города Артемовск и города Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Павловка Донецкой Народной Республики и Кременная Луганской Народной Республики.

Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево Донецкой Народной Республики и Картамышево Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Брянка Луганской Народной Республики сбита американская противорадиолокационная ракета HARM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 371 самолет, 200 вертолетов, 2868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8006 единиц специальной военной автомобильной техники.