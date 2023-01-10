Стали известны планы Генштаба ВСУ наступления украинских войск на Ростов-на-Дону, насколько это реально

Аргументы Недели → Армия 13+

10 января 2023, 16:17 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Бойцы 1-го армейского корпуса и сил ЦВО захватили документы, в том числе и карты, свидетельствующие о планах Киева нанести удар войсками в направлении Таганрога и Ростова-на-Дону. Есть мнение, что данный прорыв готовился совместно украинским командованием и военными советниками НАТО.

На что могло рассчитывать украинское командование, если бы оно бросило в прорыв на Ростов-на Дону свои войска?

Бесспорно, проведение такой операции возможно, только используя фактор внезапности. То есть, в случае если бы российская разведка напрочь проморгала выдвижение сил ВСУ на Ростовском направлении. Далее, какой-то значительно частью своих войск ВСУ должны были бы сковать действия основных российских сил, скажем, на Донбассе и севернее. Другую часть сил и средств ВСУ пришлось бы выделить для отвлекающего удара на Перекопский перешеек, создавая угрозу прорыва в Крым.

Добившись благоприятных условий ГШВСУ вполне мог бы бросить резерв или броневой кулак в наступление вдоль брега Азовского моря в водочном направлении, в значительной степени рассчитывая на удачу, но, при этом, располагая достоверными сведениями о положении российских войск. Однозначно, здесь без помощи спутниковой и авиационной разведки НАТО украинским войскам вообще ничего не удалось бы сделать.

Выбор удара на Ростов – не случаен. В этом городе расположен штаб Южного военного округа, который сейчас, по сути, передан командованию сил Специальной военной операции. То есть, намечался удар по главному центру управления южного и юго-западного стратегических направлении деятельности ВС РФ. Кроме того, создавалась бы угроза военным городкам сухопутных сил, аэродромам ВКС на Кубани и в Кавказе, и базам ЧФ. Далее, бесспорно, намечался прорыв на Кубань и к Главному Кавказскому хребту, в надежде, что здесь украинские войска получат поддержку пятой колонны и какой-то части кубанского и терского казачества, а также боевиков запрещённого в РФ террористического объединения «имарат Кавказ». Однако, расчёт на казаков – однозначно был ошибочным. На Кубани есть люди, сочувствующие киевскому режиму – но, их единицы. А казачество, в целом, является неотъемлемой частью Русского мира и, пожалуй, нет больших патриотов в отечестве нашем – чем казаки. Упомянутый нами «имарат Кавказ», по сути, уже разгромлен и не представляет собой сколь-нибудь серьёзную силу.

Возможно, Киев рассчитывал на то, что Грузия откроет «второй фронт» и российские войска на юге РФ окажутся в клещах. Но, Тбилиси не обладает достаточными силами и средствами, чтобы преодолеть ГКХ и воевать против России на её территории. В том, что Киев способен на авантюру, не сулящую ничего кроме медийного успеха и пустятся в неё, несмотря на грядущие жуткие потери – сомнений нет. Но, он всецело полагается на военных советников Запада, которые умеют считать все риски и наверняка пришли к выводу, что удар на Ростов не перспективен и следственно не целесообразен.