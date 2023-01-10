Киев бросает в бахмутскую топку последние резервы и дело дошло до пограничных войск

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10 января 2023, 15:20 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

На Соледарско-Бахмутском участке фронта ВСУ сосредоточили семь бригад и один полк, и все эти соединения перемалывает группа «Вагнера», усиленная подразделениями различных родов войск ВС РФ и 1-го армейского корпуса (бывшая милиция ДНР). Киев уже вынужден затыкать эту «чёрную дыру» своими пограничниками.

В Бахмуте и окрестностях в ожесточённых боях против россиян истекают кровью 4-я танковая, 60-я, 61-я, 62-я, 3-я штурмовая, 71-я егерская и 63-я механизированные бригады ВСУ и 5-й штурмовой полк НГУ. Из-за неоправданно высоких потерь украинское командование вынуждено практически непрерывно направлять на данный участок фронта маршевые роты новобранцев. Но, войска Незалежной всё равно тают быстрее, чем приходит пополнение.

В конце концов Киев решил направить на данное направление кадры СБУ и пограничников, чтобы хоть чуть-чуть задержать продвижение штурмовых отрядов наших «музыкантов». Под Бахмутом уже воюют 3-й Луганский погранотряд из Восточного регионального управления и 24-й Могилев-Подольский пограничный отряд из Винницкой области госпогранслужбы Украины.

По сообщениям с места событий: штурмовые отряды группы «Вагнера» выбили неприятеля из населённых пунктов Опытное, Красная Гора и Парасковиевка. Трасса Бахмут – Северск перерезана для сообщения между частями украинских войск. Соледар, согласно последним известиям – освобождён от укро-нацистских оккупантов. Зеленский в своём обращении, непонятно в чей адрес, заявил, что ВСУ связали значительные силы ВС РФ под Бахмутом и выигрывают время для подготовки наступления на другом направлении. Он также заявил, что направляет в Бахмут дополнительные силы. Однако стало известно, об отходе украинских войск с передовой линии в Часов Яр и Константиновку. Идут бои в Клещеевке. Зеленский думает, что сковал боевыми действиями в Бахмуте основную часть российской армии. На самом деле здесь в основном воюют не числом, а умением бойцы ЧВК «Вагнера». А у киевского сидельца (а может быть он уже прячется даже не во Львове, а в Польше), как говорится , - от страха глаза велики.