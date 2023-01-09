Политики обсуждают меры воздействия на эмигрантов из России

Аргументы Недели → Армия 13+

9 января 2023, 17:48

Не только среди населения, но и в политической сфере не утихают споры насчёт того, какие санкции должны быть применены к гражданам, экстренно уехавшим из страны после начала СВО. Причём споры происходят даже внутри партий.



Так, депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов посетовал, что по Конституции нельзя лишать гражданства тех, кто уехал из страны после 24 февраля 2022 года. Его однопартиец, сенатор Андрей Клишас, выступил против подобных мер наказания и посоветовал Олегу Морозову покинуть свою должность, если он выступает против главного закона страны.



В последующих постах депутат обратил внимание, что он предлагал запрещать въезд в страну или лишать гражданства только по решению суда, то есть по закону. Подобные меры, по его словам, должны применяться к тем, кто занимается критикой российской власти и СВО. Во втором посте был упомянут актёр Артур Смольянинов, уехавший в Латвию и давший там интервью с колкой критикой как российских политиков, так и военных и даже простых граждан. Депутат Морозов процитировал слова актёра и выразил недовольство, что тот сможет просто вернуться в страну, театр и кино.



Сенатор Клишас не прокомментировал новые посты депутата, а вся дискуссия проходит на фоне рассмотрения президентского законопроекта о гражданстве, где, в том числе говорится и о новых возможностях для граждан отказаться от приобретённого гражданства РФ.