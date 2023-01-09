ВС РФ применяют на украинском ТВД высокоточное оружие нового поколения

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9 января 2023, 17:29

Фото: Минобороны РФ

Российская армия применяет для поражения врага в зоне проведения специальной военной операции высокоточные боеприпасы нового поколения. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«В ходе разведывательных действий российскими военнослужащими с помощью беспилотных летательных аппаратов были вскрыты позиции украинских националистов в укрепленном опорном пункте, а также выдвижение бронетехники противника… В результате нанесения точечного удара высокоточными боеприпасами нового поколения опорный пункт и бронеобъект противника были уничтожены», - пишет ДИМК МО РФ.

В Минобороны подчёркивают, что «на каждую цель было израсходовано по одному высокоточному боеприпасу». Ну что ж, это действительно радостная весть. Похоже начитается новый этап СВО, который «больше не похож на Первую или Вторую мировые войны» и критикам придётся заткнуться. ВС РФ начинают вести боевые действия в духе времени, используя высокотехнологичное оружие.