Летят крылатые приветы

Аргументы Недели → Армия 13+

9 января 2023, 16:43

С началом спецоперации на Украине стали популярны кадры военной техники и нашивок российских солдат с различными надписями и изображениями. Военные подписывают всё — от бронетехники до снарядов и авиабомб, надписи на которых часто оказываются комментариями на особенно резонансные новости.



Но это далеко не всё. Отряды «Шторм» сопровождал танк, который называли просто «Сметанка», что является сокращением от «Смерть танкам!». А на кабине реактивной системы Град так и написано: «Синоптик. Местами град». Артиллеристы уверены, что это помогает им точнее бить по вражеской технике.



У танкистов часто встречаются имена и региональные названия, поэтому здесь можно встретить рядом «Кавказ» и «Читу». Не редкость и надписи, связанные с конкретными людьми, погибшими в зоне СВО.



Трогательно выглядят и известные ещё с Великой Отечественной фразы, вроде «Ни шагу назад» или «Смелого пуля боится». Многим запомнилась надпись на Т-72: «Мама, мы скоро будем», которая является как посланием мамам, так и угрозой противнику, ведь известно, какой город «мать городов русских». И многие военные хотят добраться до Киева.



Российских военных за неуставные надписи, даже едкие и злые, не наказывают, так как впечатления от увиденного на освобождаемых территориях Донбасса мотивируют их не церемониться с особенно идеологически заряженными украинскими военными.