Резня под Бахмутом и в Соледаре приняла особо ожесточённый вид, общие потери ВСУ превысили четверть миллиона

Аргументы Недели → Армия 13+

9 января 2023, 16:40 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Схема боевых действий от автора

В целом, противостояние на линии фронта приобретает новый уровень накала. Украинские войска по-прежнему, несмотря на утрату живой силы, предпринимает попытки контратаковать. Американский аналитик считает, что Киев потерял убитыми не мене 150 000 солдат. Блогеры пришли к выводу, что число двухсотых в ВСУ значительно выше. Зеленский признал, что в боях за Бахмут ВСУ приходится выдерживать невиданный доселе натиск россиян и нести немалые потери. Он также заявил о намерении направить сюда дополнительные силы, чтобы удержать данные населённые пункты за собой.

В боях под Бахмутом и в Соледаре ВС РФ продолжают наращивать натиск, тем самым увеличивается интенсивность перемалывание украинских войск на данном участке фронта. Командование ВСУ вынуждено перебрасывать сюда сырые резервы, не получившие даже начальную военную подготовку. Маршевые роты прибывают на передовую практически без перерыва, а личный состав украинских соединений продолжает таять на глазах, потери уже измеряются целыми ротами.

С места событий источники сообщают, что российские штурмовые группы из состава ЧВК «Вагнера» ведут кровопролитные бои в Соледаре близ перекрёстка улиц Чкалова и Карпинского и на северо-восточной окраине города в районе Юрчиной горы.

Боевые порядки 128-й украинской горно-штурмовой бригады практически смяты, большая часть солдат покинула позиции и самостоятельно бежала в тыл, на передовой продолжают держаться, из последних сил, только националисты.

В первых числах января 61-я мехбригада ВСУ была разбита и её остатки вышли в тыл для переформирования, а на позиции украинское командование направило остатки своего тактического резерва – около двух взводов.

В Подгорном, которое является северо-восточным пригородом Бахмута, под натиском россиян подразделения 60-й механизированной и 17-й танковой бригад покинули свои позиции и отошли на север к Красной горе.

На юге и юго-востоке Бахмута также идут кровопролитные бои, здесь под огнём ВС РФ погибают остатки 28-й мехбригады ВСУ, 32-го полка НГУ и отряда ССО «Карпаты». В целом состояние 24-й, 30-й, 60-й, 61-й и 63-й омбр ВСУ оценивается как критическое. Стало известно, что из Черниговской области сюда вскоре перебросят, в качестве подкрепления, около 4000 штыков, артиллерию и бронетехнику.

Поддержку украинских войск с воздуха осуществляет уже изрядно обескровленная Миргородская бригада ВВС ВСУ силами пяти Су-25 и двух Миг-29. Судя по тенденции эти самолёты очень скоро также будут уничтожены.

Накануне американский аналитик Макгрегор сделал заявление, что по его данным Украина уже потеряла только убитыми коло 150 000 военнослужащих. Российские блогеры, используя поступающую с фронта информацию, пришли к выводу, что утраты ВСУ значительно выше. Только двухсотых должно быль более 250 000. И при этом не учитывается значительное число пропавших без вести украинских солдат.