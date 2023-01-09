Зенитчики ТоФ сбивают в зоне СВО ежедневно до 20 целей

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9 января 2023, 13:01

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции(СВО).

ЗРПК «Панцирь-С» одновременно может обнаружить и вести сразу несколько воздушных целей, причем разного типа и на разных высотах.

На передовых рубежах от средств воздушного нападения позиции российских войск защищают расчеты ПЗРК «Игла» — прикрывают работу «Панцирей», наблюдательные пункты, аэродромы и пункты управления.

Зенитчики морской пехоты ТОФ ведут успешную борьбу с беспилотными летательными аппаратами противника, летающими на малых высотах. В сутки каждый расчет может уничтожить до 20 выявленных воздушных целей.

Надежно защищая небо, воины-зенитчики ВВО работают на Южно-Донецком направлении, а также помогают успешно продвигаться вперед штурмовым подразделениям ТОФ на Угледарском направлении.