Фрегат «Адмирал Горшков» с «Цирконами» на борту вышел для патрулирования мирового океана; Киев и Москва провели обмен пленными

Аргументы Недели → Армия 13+

9 января 2023, 11:07 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На минувшей неделе стало известно, что власти США подготовили новый пакет финансирования, направляемый для вооружения антироссийского военного пояса, который, по сути, уже является Восточным фронтом НАТО, в размере 3,75 миллиарда долларов. Из них 2,85 млрд долларов выделяет Пентагон из своего бюджета, и эти деньги пойдут на вооружение Украины. Кроме того, Киев получит ещё 225 млн. из фонда «Иностранного военного финансирования».



Новый транш вооружений, предоставляемых Киеву Соединёнными Штатами, включает: 50 боевых машин пехоты Bradley, 500 противотанковых комплексов TOW, 250000 снарядов калибра 25 мм; 100 БТР M113; 55 бронемашин MRAP; 138 бронемашин HMMWV; 18 единиц 155-мм самоходных гаубиц (это штатный дивизион/батальон) и 18 тягачей; 70000 артиллерийских снарядов калибром 155-мм; 500 снарядов Excalibur; 1200 снарядов дистанционного минирования (RAAM) калибром 155-мм; два дивизиона (36 шт.) 105-мм буксируемых гаубиц и 95000 артиллерийских снарядов к ним; 10000 боеприпасов к 120-мм миномётам; реактивные снаряды для РСЗО HIMARS; ракеты RIM-7 Sea Sparrow; 4000 авиационных неуправляемых ракет Zuni класса «воздух – поверхность»; около 2000 реактивных снарядов для ПТС; снайперские винтовки, пулеметы, автоматические карабины и патроны к ним.



Кроме того, Вашингтон направляет своим европейским союзникам 682 миллионов долларов, в качестве компенсации за поставки оружия Украине. Эти деньги также выделил фонд «Иностранного военного финансирования».



Также стало известно, что немецкая фирма Kraus-Maffei Wegmann начала производство самоходных артиллерийских установок (САУ) Boxer RCH-155 для ВСУ – всего 18 единиц, что соответствует штатному артиллерийскому дивизиону или батальону, если оперировать натовскими терминами. Берлин выделил на это 216 млн евро. Срок исполнения контракта наступит в 2025 году. Правительство ФРГ уже направило на Украину с новым траншем военной помощи: 20 единиц РСЗО 70-мм смонтированных на базе пикапов и боеприпасы к ним, две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 (всего 15), один большегрузный седельный тягач M1070 Oshkosh (всего 13) и ещё 12 большегрузных седельных тягачей, семь гусеничных дистанционно управляемых транспортных средств, 63 пикапа (всего 143), 21 электрогенератор (всего 216), 17 грузовиков с колесной формулой 8х8 со сменными системами загрузки (всего 35), 32 мобильные системы обогрева (всего 148), восемь разведывательных БПЛА (всего 26), один военный санитарный автомобиль (всего 36), семь погранично-патрульных автомобилей (всего 85), 27 датчиков и генераторов радиоэлектронных помех для борьбы с БПЛА (всего 55), 30 систем обнаружения БПЛА, 36400 шерстяных одеял.



Уже в начале недели был опубликован в сети материал, посвящённый снабжению ВСУ артиллерийскими боеприпасами. Поскольку украинская армия вооружена в основном советскими образцами орудий, упор сделали на восстановления производств снарядов в странах НАТО восточного пояса. Снабжением артиллерийскими боеприпасами Киева озаботилась Румыния, восстановившая у себя производство 122-мм и 152-мм выстрелов к гаубицам советского образца (Д-20, Д-30, Мста, Гиацинт и прочие). Получив значительные финансовые вливания от франко-немецкого холдинга KMW+Nexter Defense Systems (KNDS), Бухарест перезапустил заводы в Плопени, Бабени и Драгомирешти, которые в перспективе могут стать военными целями для ВС РФ.



В финале ушедшей недели поступили данные об обмене военнопленными между Москвой и Киевом по формуле 50Х50. До этого обмен проводился в последний день прошлого года. Украине переданы 50 военнослужащих. Среди них – 33 офицера и 17 рядовых и сержантов из ВСУ (включая ССО, ТРО, ВМС), НГУ, ГПСУ.



И, пожалуй, главным событием первой недели нового 2023 года стал выход на боевое патрулирование мирового океана головного фрегата серии 22350 «Адмирал Горшков», вооружённый гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Его маршрут пройдёт через Атлантику, Средиземное море и Индийский океан.



