В боях за Соледар в течение первой недели нового года ВСУ потеряли более 500 солдат

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8 января 2023, 16:50 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

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Основные утраты пришлись на 46-ю отдельную аэромобильную бригаду. Её четыре батальона занимают позиции в Соледаре и окрестностях. В пригородах оборону держит 61-я пехотная бригада, которая также несёт немалые потери. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал «Рыбарь».

По данным ТК «Рыбарь» 46-я бригада сейчас истекает кровью и держится из последних сил несмотря на то, что буквально накануне в последней декаде декабря она получила значительные подкрепления из Кировоградской, Сумской и Тернопольской областей. С той оговоркой, что у командования ВСУ не было возможности организовать подготовку мобилизованных лиц и их бросили в бой через 6 дней после призыва. Такой же подход был у Залужного весной и летом 2022 года. Он заваливал фронт трупами новобранцев, выигрывая время на подготовку боеспособного резерва.

Сейчас обучение такового активизировано Пентагоном в Германии, Испании, Британии и Польше, куда направляется в большом числе личный состав ВСУ. Там его переобмундировывают и обучают владению западным вооружением и техникой, и действиям в боевых порядках подразделений от отделения до батальона. Также организована подготовка расчётов ЗРК «Патриот». Обучают украинских канониров эксплуатации западных образцов ствольной и реактивной артиллерии. На территории Украины завершается подготовка как минимум девять полнокровных бригад, всего Залужный (об этом он говорил ранее) намерен создать резерв из 20 бригад, а Запад обещал поставить оружие и технику на 75 000 бойцов, что позволит сформировать три новых корпуса.

Американские генералы частенько болтают лишнего, из их слов стало известно, что генеральное наступление на Крым запланировано во второй половине лета текущего года. В качестве отвлекающих ударов намечено вторжение на территорию Белгородской и Курской областей.

Вернёмся к событиям, происходящим под Соледаром. По данным ТК «Рыбарь» с 30 декабря 2022 года по 7 января 2023 года ВСУ здесь потеряли более 500 бойцов ранеными и убитыми. Впрочем, эти данные могут быть далеко не полными. Стало известно, что командир 46-й бригады был вынужден заткнуть брешь на переднем крае личным составом роты РХБЗ. Радиосвязь с ней была потеряна уже в течение первых суток после её вступления в боевые действия. Судя по всему, от этого подразделения вообще ничего не осталось. Весь личный состав этой роты числится пропавшими без вести.



В Соледаре и пригородах горит бронетехника ВСУ. На узких городских улицах украинские танки Т-64БВ и Т-72M1R стали хорошей мишенью для российских противотанковых средств «Корнет» и «Конкурс». Потери несёт танковый батальон 61-1 пехотной бригады.

Кроме того, позиции ВСУ находятся под постоянным обстрелом российских танков Т-80БВ, а также орудий «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С». Украинское командование пытается перебросить в Соледар подразделения 17-й танковой бригады ВСУ. Но в результате только теряет технику и людей.

Евгений Пригожин, пояснил причину стойкости ВСУ на Соледарско-Артёмовском участке фронта: здесь сам ландшафт благоприятствует организации обороны, кроме того, под землёй, ещё с советских времен, есть очень просторные туннели и помещения, где может перемещаться боевая техника, там же располагались хранилища вооружений времён первой и второй мировых войн. Наверняка там много чего ещё осталось.