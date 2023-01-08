ВС РФ в ходе перемирия открывали только ответный огонь, ракетным ударом по Краматорску уничтожено более 600 бойцов ВСУ

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8 января 2023, 16:10

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что объединенная группировка российских войск (сил) в районах проведения Специальной военной операции с 12-ти часов 6-го января до 24-х часов 7-го января соблюдала объявленный режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Российские истребители в воздушных боях сбили четыре военных самолёта украинских ВВС.

В течение всего периода прекращения огня украинские войска продолжали вести интенсивные обстрелы населенных пунктов и российских позиций. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях ВСУ произвели 78 артиллерийских и минометных обстрелов. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник применял крупнокалиберную артиллерию для ведения обстрелов 155 раз.

По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками было выпущено свыше 160-ти снарядов крупного калибра и 20-ти реактивных снарядов систем залпового огня.

В Запорожской области артиллерийский огонь открывался противником 89 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях украинская артиллерия применялась 55 раз.

Ответным огнём российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена.

После завершения действия режима прекращения огня на Купянском направлении российскими войсками было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.

Кроме того, в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника.

На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями после завершения режима прекращения огня нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым группам ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой народной республики, а также скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Макеевка и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате ударов уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль. Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовка и Серебрянка уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Донецком направлении ударами российской артиллерии сорвана попытка противника силами до роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап. На Южно-Донецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Нескучное Донецкой Народной Республики пресечены действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и три автомобиля.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117-ти районах.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и реактивных систем залпового огня «Град» на огневых позициях в районах населенных пунктов Карловка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолетов воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Лозовое Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27. В районе населенного пункта Изюм Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25. В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет МиГ-29. Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Паталаховка, Куземовка, Кузьмино, Кременная и Пшеничное Луганской Народной Республики.

Кроме того, перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Орехов Запорожской области, Степное Донецкой Народной Республики и города Донецк.

В районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики сбита американская противорадиолокационная ракета «HARM».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 365 самолетов, 199 вертолетов, 2848 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7449 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7965 единиц специальной военной автомобильной техники.

В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023-го года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия.

В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорск. В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих.