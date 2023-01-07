Не перевелись Левши на Руси, спецназ группировки «О» сам модернизирует БПЛА

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7 января 2023, 15:21 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

© Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Среди военнослужащих спецназа группировки СВО Центрального военного округа процветает рационализаторство. Новые российские «Кулибины» дорабатывают дроны буквально на коленях в боевых условиях и превращают их в эффективное оружие.

Доработанные под ударные задачи дроны применяются для точечного уничтожения вражеской артиллерии, личного состава противника, находящегося в секретах, засадах, на наблюдательных пунктах и постах боевого охранения. По сути, наши «Левши» из спецназа ЦВО в кустарных условиях создали высокоточное оружие, что в целом определяет облик войны будущего.

Немало внимания уделяется разведке, опять же с применением всё тех же дронов. Противника на передовой линии мониторят буквально посекундно. И это хорошая тенденция, которую необходимо активно развивать.