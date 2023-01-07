В Главном храме Вооруженных сил Российской федерации прошло Рождественское богослужение

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7 января 2023, 13:25

Фото: Минобороны РФ

Торжество объединило под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова верующих военнослужащих и гражданский персонал ВС РФ, а также прихожан. Рожественскую службу возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност. Сослуживал ему ключарь собора, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, протопресвитер военного и морского духовенства иерей Олег Овчаров, сообщил ДИМК МО РФ.

В рождественские дни на Соборной площади храма продолжается зимний фестиваль, который уже посетили более 160 тыс. человек. Перед храмом открыт каток площадью 5,5 тыс. квадратных метров и самый длинный тюбинговый спуск - длиной около 60 метров.

Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня 2020 года - в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) и открылся для прихожан 22 июня. Он является одним из трех Патриарших соборов в России. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, нижний - в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за подвиги в разные периоды российской истории. Образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма является самым большим изображением лика Христа, выполненным в мозаике.

Опоясывает храм мультимедийный музей «Дорога памяти», где собрана информация обо всех участниках ВОВ. Размеры храма отсылают к важным числам, связанным с историей ВОВ. Диаметр главного купола составляет 19,45 метра, высота звонницы - 75 метров, высота малого купола - 14,18 метров. Также по числу дней и ночей войны - 1 418 метров - составляет протяженность галереи музейного комплекса «Дорога памяти».