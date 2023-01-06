Православные военнослужащие-дальневосточники встретят Рождество согласно христианским традициям

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6 января 2023, 17:39

Фото: Минобороны РФ

Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что православные военнослужащие соединений и воинских частей Тихоокеанского флота (ТОФ) смогут принять участие в Рождественских службах в воинских храмах и корабельных молитвенных комнатах на территории воинских гарнизонов.

Мероприятия будут проведены по желанию военнослужащих в ночь с 6 на 7 января.

Каждый командир своего подразделения будет организовывать централизованное посещение храмов для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Всем желающим будет предоставлено право посетить церкви и поучаствовать в службе в соответствии с вместимостью помещений. Во время службы будет соблюдена необходимая социальная дистанция.

В комнатах досуга и кают-компаниях кораблей Тихоокеанского флота будет обеспечена трансляция Рождественской службы из храма Христа Спасителя.