Похоже, ВСУ превысят свои планы по формированию стратегического резерва, предназначенного для наступательных действий

Аргументы Недели → Армия 13+

6 января 2023, 17:34 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото «Ассошиэйтед Пресс»

США и другие страны НАТО планируют передать Киеву тяжелых вооружений и бронетехники в достаточном количестве, чтобы ВСУ смогли полностью оснастить три полнокровных армейских корпуса общей численностью 75000 человек. Ранее Залужный заявлял о планах создать резерв из 10 или 20 полнокровных бригад с общей численностью от 42 000 до 84 000 штыков. В Киеве уже анонсировали, что собираются наступать либо в Крыму, либо совершить вторжение в Курскую и Белгородскую области.

Берлин анонсировал передачу Киеву БМП «Мардер», которые оснащены 20-мм пушкой и противотанковыми ракетами (их у бундесвера не более 100 машин) и еще одну батарею ЗРК «Патриот». Вашингтон намерен отправить Киеву 50 боевых машин пехоты «Бредли», вооружённых 25-мм автоматическими пушкам. В перспективе США могут отдать Киеву 2400 таких бронемашин. Париж обещал Украине тяжёлые бронетранспортеры AMR-10RХ. Кроме того, Франция намерена отдать ВСУ около сотни своих колёсных танков AMX-10RC, вооружённых 105-мм орудием. Этих машин у французов около 240 единиц. Турция уже проставляет Киеву свои бронемашины «Кипри». Уже к весне ожидается, что ВСУ получат 450 или 550 западных бронированных машин. Это, помимо тех, что сейчас проходят модернизацию в Чехии и уже практически переданы на баланс Киева.

В целом, страны НАТО планируют хорошо подчистить свои склады длительного хранения и отправить на украинский ТВД около 7000 единиц бронетехники и, пока, неназванное число ствольных и реактивных артиллерийских систем. Ранее стало известно, что Вашингтон планирует уже в этом голу значительно увеличить производство в интересах ВСУ боеприпасов для американских РСЗО и 155-мм гаубиц. И ещё, в странах НАТО всё чаще звучат призывы передать Киеву истребители четвёртого поколения американские F-16, французские – «Мираж», европейские истребители третьего поколения «Торнадо».

Похоже, Запад будет и впредь делать всё, чтобы военные действия на Украине не прекращались как можно дольше. Ранее сообщалось, о намерении передать Украине 105-мм гаубицы времён Второй Мировой и боеприпасы к ним, коих на складах стран НАТО хранится несметное количество. Бельгия модернизировала немецкий танк «Леорард-1», оснастив его алюминиевой необитаемой башней и 105-мм орудием с автоматом заряжания. И эту машину планируется передать ВСУ.

Судя по всему, недостатка у Киева в оружии, технике и боеприпасах не предвидится. Единственная проблема, которую Генштабу ВСУ предстоит решить – это человеческий ресурс, а он на Украине катастрофически быстро иссякает. Похоже, что в скором будущем в составе ВСУ будет воевать больше иностранцев, то есть оккупационная сущность этой организации будет проявляться всё контрастнее и контрастнее.

С 1 января на территории Германии стартовала американская программа подготовки полнокровных батальонов: от каждого рядового, подразделений всех уровней - до комбата и штаба батальона. Эти подразделения планируется вооружать и оснащать техникой и оружием западного образца. В случае нехватки украинского человеческого материала, их будут доукомплектовывать так называемыми иностранными «добровольцами».