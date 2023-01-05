ВСУ в экстренном порядке перебрасывают подкрепление на Купянский участок фронта

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5 января 2023, 17:12

Фото: соцсети

На Купянско-Сватовский участок прибыли подразделения 67-й отдельной моторизованной бригады (ОМБр) ВСУ, националисты из ДУК (запрещён в России) -бывшего «Правого сектора» (запрещён в России). Эти силы занимают позиции на рубеже Лиман 1-й — Синьковка — Купянск, сообщает Телеграм-Канал «Рыбарь».

ВСУ активно используют дроны (в том числе квадрокоптеры) на передовой линии, над Чугуевов к западу Купянска постоянно висят БЛА Bayraktar TB2 для разведки и целеуказания. Артиллерия ВСУ ведёт беспокоящий огонь, который не остаётся без ответа. Так, в ходе огневого налёта российские канониры разнесли в пыль позиции укров, расположенные на территории «Купянского сахарного завода».

Близ Кривошеевки формируются две штурмовые группы, вероятно, из состава 14-й ОМБр ВСУ, усиленные бронетехникой (по 35-40 человек в каждой). Укры практикуют ночные атаки при поддержке миномётов и танков.

Южнее, на Лиманском участке фронта обе стороны ведут беспокоящий артиллерийский и контрбатарейную борьбу. Сюда также прибывают украинские подкрепления, вооружения, боеприпасы и дополнительная амуниция, в том числе и тепловизоры. На данном участке со стороны ВСУ действуют 80-я ОДШБр и два батальона 25-й ОВДБр ДШВ Украины.