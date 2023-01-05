95-я ДШБ ВСУ потеряла за сутки более взвода

Аргументы Недели → Армия 13+

5 января 2023, 15:16

Фото: Минобороны РФ

Глава Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении в результате артиллерийских ударов российских войск по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 57 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84-х районах.

В районах населенных пунктов Гуляй Поле Запорожской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55-ти экстремистов так называемого «батальона имени Шейха Мансура», а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.

В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Водяное и Очеретино Донецкой Народной Республики уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и две пусковые установки РСЗО «Ольха».

В районах населенных пунктов Гуляй Поле, Павловка Запорожской области и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены: самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и две самоходные гаубицы 2С3 «Акация».

В районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское и Артемовск Донецкой Народной Республики, Ингулец и Новобереслава Херсонской области уничтожены на огневых позициях три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.

В районе населенного пункта Матросовка Николаевской области уничтожена артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Победа Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Также за сутки уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Змиевка, Кременная, Золотаревка, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Николаевка, Волноваха, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха Херсонской области и Мелитополь Запорожской области.

Кроме того, перехвачено пять американских реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и четыре противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Гавриловка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 359 самолетов, 199 вертолетов, 2834 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7422 танка и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7937 единиц специальной военной автомобильной техники.