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Пентагон приступил к размещению загоризонтной радиолокационной станции (ЗГРЛС) TACMOR на острове Палау

, 14:01

Пентагон приступил к размещению загоризонтной радиолокационной станции (ЗГРЛС) TACMOR на острове Палау
Фото: соцсети

ВС США создают инфраструктуру для размещения загоризонтной мобильной радиолокационной станции (РЛС) TACMOR (Tactical Mobile Over-the-Horizon Radar) на тихоокеанском острове Палау, который находится в 800 км от Филиппин и примерно на таком же расстоянии от Индонезии. Станция будет следить за силами НОАК.

Эта станция является частью разветвлённой сети ВС США раннего предупреждения о пуске ракет потенциальным противником. Целью этого ЛРС является наблюдение за стартом гиперзвукового оружия, крылатых и баллистических ракет. Кроме того, эти станции ведут наблюдение за авиацией и боевыми кораблями, в данном объектами внимания окажутся ВМС и ВВС КНР и КНДР.

Подряд на создание инфраструктуры получила американская частная строительная компания Gilbane Federal его сметная стоимость составляет 118,4 млн долларов.

Работы должны быть завершены к июню 2026 года.

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