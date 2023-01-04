Насколько опасен дальний поход фрегата «Адмирал Горшков»

Аргументы Недели → Армия 13+

4 января 2023, 17:24 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Фрегат «Адмирал Горшков», вооружённый гиперзвуковыми ракетами «Циркон», направлен в дальний поход, в ходе которого он пройдёт в Атлантику, в Средиземное море, в Индийский океан и в обратном направлении. Насколько целесообразно было посылать нашему верховному командованию корабль, напичканный самыми секретными типами вооружений для патрулирования вдали от наших берегов? Не лучше ли было бы держать его вблизи от наших берегов?

В среду стало известно о выходе на боевую службу вдали от российских берегов фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», вооружённого гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Верховный главнокомандующий лично отдал приказ на выход корабля на океанские просторы, заявив, что «ничего необычного в этом нет». Одиночное плавание для фрегатов – дело можно сказать тривиальное. Однако напряжённая обстановка в мире, когда Запад и Россия, фактически, находятся в состоянии войны, должна учитываться при принятии такого стратегически важного решения. Стоит четко понимать, насколько хорошо этот корабль защищён от подводного и воздушного нападения. А также от атак надводных кораблей противника, который уже не рассматривается как вероятный. Круг наших врагов очерчен более чем чётко: это США и их союзники, которые могут провести внезапную атаку на наш, одиноко бороздящий океанские и морские просторы, фрегат.

Правда Главковерх поспешил успокоить общественность, заявив: «Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны…на этот раз корабль оснащен новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», не имеющим аналогов». Но, памятен случай, когда великолепно защищённый гвардейский крейсер «Москва» был потоплен двумя ракетами.

Предположительно двумя американскими ПКР «Гарпун», запуск которых, опять же - предположительно, осуществили британские военные специалисты с территории черноморского побережья Украины.

Тем более, что по словам военного министра Шойгу: «Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности.

В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки». Выполнение данных задач США, Британия, Франция могут воспринять, как вызов. А мы помним, насколько безрассудно могут действовать всё те же британцы, на примере провокационного захода в наши воды их эсминца «Дефендер». Не стоит забывать, что подрыв трёх веток газопровода «Северный поток» приписывают именно военно-морскому спецназу Британии.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян пояснил газете «Аргументы недели», что такой поход является обычной – практически рутиной практикой. К тому же, несмотря на одиночное плавание, этот корабль будет проходить через районы боевого дежурства наших многоцелевых подводных лодок как атомных, так и малозаметных дизельэлектрических проекта 636.3 (в НАТО их называют чёрными дырами – в знак того, что они практически не обнаружимы). Кроме того, за движением фрегата и обстановкой вокруг него будет следить спутниковая группировка и нападение на него станет не шагом, а рывком к полномасштабной ядерной войне. Это осознают и в Вашингтоне, и в Лондоне.

Одна из главных задач «Адмирала Горшкова» - демонстрация Андреевского флага. Это делать важно, чтобы остудить многие горячие головы на Западе, особенно если иметь в виду Великобританию. Кстати, если она решится на прямое нападение, США не полезут за неё в ядерную драку. А у Королевского британского флота своих ядерных ракет совсем немного, это старые межконтинентальные баллистические UGM-133A Трайдент II (D5). И они все расположены на четырёх АПЛ класса «Вэнгард». По сути, без поддержки США и без помощи проамериканских коалиций, Британия не представляет собой серьёзной военной силы.

К тому же фрегат «Адмирал Горшков» имеет мощную систему ПВО/ПРО и надёжное противолодочное вооружение. Гиперзвуковой комплекс «Циркон» является тем оружием, против которого не защищён ни один корабль военно-морских сил США и других стран НАТО, а равно и всех остальных государств в мире.